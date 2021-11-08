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Омбудсмен розповіла, як у РФ знущаються над хворим кримчанином Приходьком

Понеділок, 8 листопада 2021, 20:41
Омбудсмен розповіла, як у РФ знущаються над хворим кримчанином Приходьком

Омбудсмен Людмила Денісова повідомила, що кримчанин Олег Приходько за три місяці відбування покарання в російській в’язниці жодного разу не отримав медичної допомоги та необхідні ліки, що надсилають йому родичі.

Джерело: Денісова у Telegram

Деталі: Омбудсменка наголосила, що у Приходько хронічні захворювання шлунково-кишкового тракту, сечостатевої системи, а також глибоке стійке двостороннє порушення слуху та зору.

Крім того, його утримують в одиничній камері понад три місячі, а також він змушений проводити весь день на ногах, оскільки лежати дозволяють тільки під час відбою.

Росія також порушує право на зв’язок із зовнішнім світом, адже за час перебування Олега у Володимирському централі він не отримав жодного листа від рідних. Його кореспонденція теж не потрапляє до родичів, хоча він їм пише щодня.

У нього забрали усі особисті речі з номерами телефонів рідних.

Денісова звернулася до російської колеги Москалькової, а також до міжнародної спільноти, аби ті посилили тиск на країну-агресора та допомогли повернути усіх політв’язнів.

Передісторія:

  • 8 лютого 2019 року співробітники кримського главку ФСБ провели обшук в Олега Приходька в селі Орехове в окупованому Росією Криму. Силовики вилучили в нього українську символіку, прапори партії "Свобода", червоно-чорні прапори, портрет Степана Бандери, техніку й домашні CD-диски.
  • 9 жовтня 2019 року Приходько був затриманий.
  • Активіста звинуватили в плануванні вибухув будівлі генерального консульства Росії у Львові та підготовці підриву будівлі міської адміністрації Сак.
  • У березні 2021 року суд в російському Ростові-на-Дону засудив Приходька до 5 років ув'язнення в колонії суворого режиму

Українська правда

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Теми: КримРосіяокупаціяполітв'язні
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