Омбудсмен розповіла, як у РФ знущаються над хворим кримчанином Приходьком
Омбудсмен Людмила Денісова повідомила, що кримчанин Олег Приходько за три місяці відбування покарання в російській в’язниці жодного разу не отримав медичної допомоги та необхідні ліки, що надсилають йому родичі.
Джерело: Денісова у Telegram
Деталі: Омбудсменка наголосила, що у Приходько хронічні захворювання шлунково-кишкового тракту, сечостатевої системи, а також глибоке стійке двостороннє порушення слуху та зору.
Крім того, його утримують в одиничній камері понад три місячі, а також він змушений проводити весь день на ногах, оскільки лежати дозволяють тільки під час відбою.
Росія також порушує право на зв’язок із зовнішнім світом, адже за час перебування Олега у Володимирському централі він не отримав жодного листа від рідних. Його кореспонденція теж не потрапляє до родичів, хоча він їм пише щодня.
У нього забрали усі особисті речі з номерами телефонів рідних.
Денісова звернулася до російської колеги Москалькової, а також до міжнародної спільноти, аби ті посилили тиск на країну-агресора та допомогли повернути усіх політв’язнів.
Передісторія:
- 8 лютого 2019 року співробітники кримського главку ФСБ провели обшук в Олега Приходька в селі Орехове в окупованому Росією Криму. Силовики вилучили в нього українську символіку, прапори партії "Свобода", червоно-чорні прапори, портрет Степана Бандери, техніку й домашні CD-диски.
- 9 жовтня 2019 року Приходько був затриманий.
- Активіста звинуватили в плануванні вибухув будівлі генерального консульства Росії у Львові та підготовці підриву будівлі міської адміністрації Сак.
- У березні 2021 року суд в російському Ростові-на-Дону засудив Приходька до 5 років ув'язнення в колонії суворого режиму.