Омбудсмен розповіла, як у РФ знущаються над хворим кримчанином Приходьком

Омбудсмен Людмила Денісова повідомила, що кримчанин Олег Приходько за три місяці відбування покарання в російській в’язниці жодного разу не отримав медичної допомоги та необхідні ліки, що надсилають йому родичі.

Джерело: Денісова у Telegram

Деталі: Омбудсменка наголосила, що у Приходько хронічні захворювання шлунково-кишкового тракту, сечостатевої системи, а також глибоке стійке двостороннє порушення слуху та зору.

Крім того, його утримують в одиничній камері понад три місячі, а також він змушений проводити весь день на ногах, оскільки лежати дозволяють тільки під час відбою.

Росія також порушує право на зв’язок із зовнішнім світом, адже за час перебування Олега у Володимирському централі він не отримав жодного листа від рідних. Його кореспонденція теж не потрапляє до родичів, хоча він їм пише щодня.

У нього забрали усі особисті речі з номерами телефонів рідних.

Денісова звернулася до російської колеги Москалькової, а також до міжнародної спільноти, аби ті посилили тиск на країну-агресора та допомогли повернути усіх політв’язнів.

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