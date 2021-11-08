Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Омбудсмен розповіла, як у РФ знущаються над хворим кримчанином Приходьком

Понеділок, 8 листопада 2021, 21:41

Омбудсмен Людмила Денісова повідомила, що кримчанин Олег Приходько за три місяці відбування покарання в російській в’язниці жодного разу не отримав медичної допомоги та необхідні ліки, що надсилають йому родичі.

Джерело: Денісова у Telegram

Деталі: Омбудсменка наголосила, що у Приходько хронічні захворювання шлунково-кишкового тракту, сечостатевої системи, а також глибоке стійке двостороннє порушення слуху та зору.

Крім того, його утримують в одиничній камері понад три місячі, а також він змушений проводити весь день на ногах, оскільки лежати дозволяють тільки під час відбою.

Росія також порушує право на зв’язок із зовнішнім світом, адже за час перебування Олега у Володимирському централі він не отримав жодного листа від рідних. Його кореспонденція теж не потрапляє до родичів, хоча він їм пише щодня.

У нього забрали усі особисті речі з номерами телефонів рідних.

Денісова звернулася до російської колеги Москалькової, а також до міжнародної спільноти, аби ті посилили тиск на країну-агресора та допомогли повернути усіх політв’язнів.

Передісторія:

  • 8 лютого 2019 року співробітники кримського главку ФСБ провели обшук в Олега Приходька в селі Орехове в окупованому Росією Криму. Силовики вилучили в нього українську символіку, прапори партії "Свобода", червоно-чорні прапори, портрет Степана Бандери, техніку й домашні CD-диски.
  • 9 жовтня 2019 року Приходько був затриманий.
  • Активіста звинуватили в плануванні вибухув будівлі генерального консульства Росії у Львові та підготовці підриву будівлі міської адміністрації Сак.
  • У березні 2021 року суд в російському Ростові-на-Дону засудив Приходька до 5 років ув'язнення в колонії суворого режиму

Українська правда
Теми: КримРосіяокупаціяполітв'язні


powered by lun.ua
Головне сьогодні

В ЄС заявили, що не дозволять Лукашенку залякати себе погрозами перекрити газ

заяваТкаченко таки подав у відставку: Не мій концепт та цінності

відеоЛукашенко погрожує перекрити газ Європі, якщо та закриє кордони

ІНФОГРАФІКАДо Ради проходять 7 партій, ще дві на межі – опитування

Зеленський за осінь втратив близько 10% рейтингу, але досі перший

фотоЧемпіонку світу з фрістайлу затримали в Білорусі: виступала проти Лукашенка

Усі новини...
Крим
Україна розслідує 20 епізодів нищення довкілля у захопленому Росією Криму
В окупованому Криму знову антирекорд захворюваності на Covid
Севастополь здорової людини. Як живе місто без духовних скріп
Останні новини
14:31
Комісію інтерчейндж зменшать: АМКУ надав дозвіл Mastercard та Visa
14:30
В ЄС заявили, що не дозволять Лукашенку залякати себе погрозами перекрити газ
14:28
Перевірте себе: з’явився текст радіодиктанту-2021
14:24
Новий гендиректор Kyiv Post хоче домовитись зі звільненою командою
14:14
Лавров заявив, що Францію чекає "cерйозна розмова" про Україну
14:13
У Києві оглядові майданчики обладнають біноклями – КМДА
14:07
інфографіка37% українців вважають, що їхня область економічно занепадає – опитування
13:59
заяваТкаченко таки подав у відставку: Не мій концепт та цінності
13:57
ВІДЕОУ Грузії показали відео, як Саакашвілі затягують у тюремну лікарню, і заявили про "напад"
13:48
В окупованому Криму знову антирекорд хворих на Covid
Усі новини...