Омбудсмен рассказала, как в РФ издеваются над больным крымчанином Приходько

Омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что крымчанин Олег Приходько за три месяца отбывания наказания в российской тюрьме ни разу не получил медицинской помощи и необходимых лекарств, которые присылают ему родственники.

Источник: Денисова в Telegram

Детали: Омбудсмен подчеркнула, что у Приходько хронические заболевания желудочно-кишечного тракта, мочеполовой системы, а также глубокое стойкое двустороннее нарушение слуха и зрения.

Кроме того, его удерживают в одиночной камере более трех месяцев, а также он вынужден проводить весь день на ногах, поскольку лежать разрешают только во время отбоя.

Россия также нарушает право на связь с внешним миром, ведь за время пребывания Олега во Владимирском централе он не получил ни одного письма от родных. Его корреспонденция тоже не попадает родственникам, хотя он им пишет каждый день.

У него забрали все вещи с номерами телефонов родных.

Денисова обратилась к российской коллеге Москальковой, а также к международному сообществу, чтобы те усилили давление на страну-агрессора и помогли вернуть всех политзаключенных.

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