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Омбудсмен рассказала, как в РФ издеваются над больным крымчанином Приходько

Понедельник, 8 ноября 2021, 21:41

Омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что крымчанин Олег Приходько за три месяца отбывания наказания в российской тюрьме ни разу не получил медицинской помощи и необходимых лекарств, которые присылают ему родственники.

Источник: Денисова в Telegram

Детали: Омбудсмен подчеркнула, что у Приходько хронические заболевания желудочно-кишечного тракта, мочеполовой системы, а также глубокое стойкое двустороннее нарушение слуха и зрения.

Кроме того, его удерживают в одиночной камере более трех месяцев, а также он вынужден проводить весь день на ногах, поскольку лежать разрешают только во время отбоя.

Россия также нарушает право на связь с внешним миром, ведь за время пребывания Олега во Владимирском централе он не получил ни одного письма от родных. Его корреспонденция тоже не попадает родственникам, хотя он им пишет каждый день.

У него забрали все вещи с номерами телефонов родных.

Денисова обратилась к российской коллеге Москальковой, а также к международному сообществу, чтобы те усилили давление на страну-агрессора и помогли вернуть всех политзаключенных.

Предыстория:

  • 8 февраля 2019 года сотрудники крымского главка ФСБ провели обыск у Олега Приходько в селе Ореховое в оккупированном Россией Крыму. Силовики изъяли у него украинскую символику, флаги партии "Свобода", красно-черные флаги, портрет Степана Бандеры, технику и домашние CD-диски.
  • 9 октября 2019 года Приходько был задержан.
  • Активиста обвинили в планировании взрывав здании генерального консульства России во Львове и подготовке подрыва здания городской администрации Сак.
  • В марте 2021 года суд в российском Ростове-на-Дону приговорил Приходько к 5 годам заключения в колонии строгого режима.

Украинская правда
Темы: КрымРосcияоккупацияполитзаключенные
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