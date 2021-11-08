Омбудсмен рассказала, как в РФ издеваются над больным крымчанином Приходько
Омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что крымчанин Олег Приходько за три месяца отбывания наказания в российской тюрьме ни разу не получил медицинской помощи и необходимых лекарств, которые присылают ему родственники.
Источник: Денисова в Telegram
Детали: Омбудсмен подчеркнула, что у Приходько хронические заболевания желудочно-кишечного тракта, мочеполовой системы, а также глубокое стойкое двустороннее нарушение слуха и зрения.
Кроме того, его удерживают в одиночной камере более трех месяцев, а также он вынужден проводить весь день на ногах, поскольку лежать разрешают только во время отбоя.
Россия также нарушает право на связь с внешним миром, ведь за время пребывания Олега во Владимирском централе он не получил ни одного письма от родных. Его корреспонденция тоже не попадает родственникам, хотя он им пишет каждый день.
У него забрали все вещи с номерами телефонов родных.
Денисова обратилась к российской коллеге Москальковой, а также к международному сообществу, чтобы те усилили давление на страну-агрессора и помогли вернуть всех политзаключенных.
Предыстория:
- 8 февраля 2019 года сотрудники крымского главка ФСБ провели обыск у Олега Приходько в селе Ореховое в оккупированном Россией Крыму. Силовики изъяли у него украинскую символику, флаги партии "Свобода", красно-черные флаги, портрет Степана Бандеры, технику и домашние CD-диски.
- 9 октября 2019 года Приходько был задержан.
- Активиста обвинили в планировании взрывав здании генерального консульства России во Львове и подготовке подрыва здания городской администрации Сак.
- В марте 2021 года суд в российском Ростове-на-Дону приговорил Приходько к 5 годам заключения в колонии строгого режима.