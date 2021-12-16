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Головні новини середи і ночі: адаптивний карантин в Україні, ЄС про санкції проти РФ

Четвер, 16 грудня 2021, 08:00
SERGEI SUPINSKY/AFP via Getty Images

Уряд продовжив адаптивний карантин; великі країни ЄС проти планування нових санкцій щодо РФ через Україну – актуальні новини 15 грудня.

Про карантин

Кабінет міністрів продовжив адаптивний карантин до 31 березня 2022 року.

15 грудня ще дві області - Вінницька й Хмельницька - виходять із "червоної" зони карантину: там залишаються 8 регіонів України.

Про ЄС та Росію

За даними ЗМІ, провідні країни Європейського Союзу чинять опір планам швидкої розробки конкретних санкцій та інших покарань для Росії, якщо вона вторгнеться в Україну. 

Німеччина, Франція, Італія та Іспанія хочуть зараз зосередитися на діалозі з Москвою, перш ніж розробляти болісні економічні заходи, які вони запровадять. Але інші країни-члени стверджують, що підтримка публічних погроз санкцій краще стримає президента Росії Владіміра Путіна.

Також саміт лідерів Євросоюзу, який збереться в Брюсселі в четвер, включить у свої висновки обіцянку серйозних наслідків для Росії у випадку подальшої агресії проти України. 

Про інші важливі новини

Президент України Володимир Зеленський каже про можливість переговорів  з РФ щодо Донбасу не лише у Нормандському форматі. Зокрема, Україна виступає за залучення США, але не у Нормандський, а у новий формат, і розглядає можливість прямих переговорів з РФ.

Прикордонники США відкрили вогонь по двох автівках, в яких 18 російських мігрантів намагалися незаконно перетнути кордон з Мексики.

Бойовики оточили штаб-квартиру прем'єр-міністра у столиці Лівії  Тріполі.

Приватний літак  Gulfstream розбився при аварійній посадці в аеропорту Лас Амерікас у столиці Домінікани Санто-Домінго, cемеро пасажирів і два члени екіпажу загинули.

Бізнесмен Ілля Павлюк, близький до  Зеленського, їздить на автомобілі з оперативними номерними знаками або номерними знаками прикриття. Також авто охорони міністра розвитку громад і територій Олексія Чернишова, який товаришує з Зеленським, використовує номери прикриття і спецсигнали під час руху дорогами Києва.

Українського журналіста, кореспондента агентства УНІАН у Москві Романа Цимбалюка в Росії звинувачують в екстремізмі, поки що хочуть порушити кілька адміністративних справ.

Верховна Рада підтримала постанову про перейменування міста Володимир-Волинський Волинської області у місто Володимир. На це відреагували в російському місті Владімір  - керівник управління зі зв'язків з громадськістю та ЗМІ міської адміністрації стверджує, що місто Владімір може бути тільки одне.

Польський уряд посилив обмеження на в’їзд до країни з-за меж Європейського союзу, в тому числі з України. Також Італія заборонила в’їзд навіть вакцинованих туристів з України.

Українська правда


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