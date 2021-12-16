Головні новини середи і ночі: адаптивний карантин в Україні, ЄС про санкції проти РФ

Уряд продовжив адаптивний карантин; великі країни ЄС проти планування нових санкцій щодо РФ через Україну – актуальні новини 15 грудня.

Про карантин

Кабінет міністрів продовжив адаптивний карантин до 31 березня 2022 року.

15 грудня ще дві області - Вінницька й Хмельницька - виходять із "червоної" зони карантину: там залишаються 8 регіонів України.

Про ЄС та Росію

За даними ЗМІ, провідні країни Європейського Союзу чинять опір планам швидкої розробки конкретних санкцій та інших покарань для Росії, якщо вона вторгнеться в Україну.

Німеччина, Франція, Італія та Іспанія хочуть зараз зосередитися на діалозі з Москвою, перш ніж розробляти болісні економічні заходи, які вони запровадять. Але інші країни-члени стверджують, що підтримка публічних погроз санкцій краще стримає президента Росії Владіміра Путіна.

Також саміт лідерів Євросоюзу, який збереться в Брюсселі в четвер, включить у свої висновки обіцянку серйозних наслідків для Росії у випадку подальшої агресії проти України.

Про інші важливі новини

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