Главные новости среды и ночи: адаптивный карантин в Украине, ЕС о санкциях против РФ

Правительство продлило адаптивный карантин; крупные страны ЕС против планирования новых санкций в отношении РФ из-за Украины – актуальные новости 15 декабря.

О карантине

Кабинет министров продлил адаптивный карантин до 31 марта 2022 года.

15 декабря еще две области - Винницкая и Хмельницкая - выходят из "красной" зоны карантина: там остаются 8 регионов Украины.

О ЕС и России

По данным СМИ, ведущие страны Европейского Союза сопротивляются планам быстрой разработки конкретных санкций и других наказаний для России, если она вторгнется в Украину.

Германия, Франция, Италия и Испания хотят сейчас сосредоточиться на диалоге с Москвой, прежде чем разрабатывать болезненные экономические меры, которые они предпримут. Но другие страны-члены утверждают, что поддержка публичных угроз санкций лучше удержит президента России Владимира Путина.

Также саммит лидеров Евросоюза, который соберется в Брюсселе в четверг, включит в свои выводы обещание серьезных последствий для России в случае дальнейшей агрессии против Украины.

О других важных новостях

Президент Украины Владимир Зеленский говорит о возможности переговоров с РФ по Донбассу не только в Нормандском формате. В частности, Украина выступает за привлечение США, но не в Нормандский, а в новый формат, и рассматривает возможность прямых переговоров с РФ.

Пограничники США открыли огонь по двум автомобилям, в которых 18 российских мигрантов пытались незаконно пересечь границу из Мексики.

Боевики оцепили штаб-квартиру премьер-министра в столице Ливии Триполи.

Частный самолет Gulfstream разбился при аварийной посадке в аэропорту Лас Америкас в столице Доминиканы Санто-Доминго, семеро пассажиров и два члена экипажа погибли.

Бизнесмен Илья Павлюк, близкий к Зеленскому, ездит на автомобиле с оперативными номерными знаками или номерными знаками прикрытия. Также авто охраны министра развития общин и территорий Алексея Чернышева, который дружит с Зеленским, использует номера прикрытия и спецсигналы при движении по дорогам Киева.

Украинского журналиста, корреспондента агентства УНИАН в Москве Романа Цимбалюка в России обвиняют в экстремизме, пока хотят возбудить несколько административных дел.

Верховная Рада поддержала постановление о переименовании города Владимира-Волынского в город Владимир. На это отреагировали в российском городе Владимире - руководитель управления по связям с общественностью и СМИ городской администрации утверждает, что город Владимир может быть только один.

Польское правительство усилило ограничения на въезд в страну из пределов Европейского союза, в том числе из Украины. Также Италия запретила въезд даже вакцинированных туристов из Украины.