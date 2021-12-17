Головні новини четверга і ночі: Порошенко в “Раді”, суд в РФ про російські війська на Донбасі

Порошенко увірвався в ефір оновленого каналу "Рада" і влаштував розборки; суд у Росії вперше надав докази присутності російських солдатів на окупованому Донбасі – актуальні новини 16 грудня.

Про Порошенка

П’ятий президент України, лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко неочікувано зайшов у кадр прямого ефіру телеканалу "Рада" і створив конфліктну ситуацію.

Порошенко зайшов до студії, підійшов до ведучих і, стоячи спиною до камери, заявив, що телеканал перешкоджає роботі народних депутатів.

Від запрошення сісти за стіл і доєднатись до розмови Порошенко відмовився. Потім політик розвернувся обличчям до камер і заявив уже, що на оновлення парламентського телеканалу було "незаконно витрачені кошти платників податків".

У кулуарах Порошенко пояснив свій вчинок "надмірними емоціями".

Про Росію

Російський суд розкрив інформацію про постачання продовольства російської армії, розташованої на Сході України. Таким чином суд підтвердив те, що офіційна Москва завжди заперечувала, — присутність російських солдатів на окупованому Донбасі.

У президента РФ Володимира Путіна назвали це "напевно помилкою" та в черговий раз заявили, що "ніяких збройних сил РФ на території самопроголошених республік не було та немає".

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