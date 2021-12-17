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Главные новости четверга и ночи: Порошенко в "Раде", суд в РФ о российских войсках на Донбассе

Пятница, 17 декабря 2021, 07:00
Главные новости четверга и ночи: Порошенко в Раде, суд в РФ о российских войсках на Донбассе

Порошенко ворвался в эфир обновленного канала "Рада" и устроил разборки; суд в России впервые предоставил доказательства присутствия российских солдат на оккупированном Донбассе – актуальные новости 16 декабря.

О Порошенко

Пятый президент Украины, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко неожиданно вошел в кадр прямого эфира телеканала "Рада" и создал конфликтную ситуацию.

Порошенко зашел в студию, подошел к ведущим и, стоя спиной к камере, заявил, что телеканал препятствует работе народных депутатов.

От приглашения сесть за стол и присоединиться к разговору Порошенко отказался. Затем политик развернулся лицом к камерам и уже заявил, что на обновление парламентского телеканала были "незаконно потрачены средства налогоплательщиков".

В кулуарах Порошенко объяснил свой поступок "чрезмерными эмоциями".

О России

Российский суд раскрыл информацию о поставках продовольствия российской армии, расположенной на Востоке Украины. Таким образом, суд подтвердил то, что официальная Москва всегда отрицала, — присутствие российских солдат на оккупированном Донбассе.

У президента РФ Владимира Путина назвали это "наверняка ошибкой" и в очередной раз заявили, что "никаких вооруженных сил РФ на территории самопровозглашенных республик не было и нет".

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Украинская правда

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