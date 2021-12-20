Новини 20 грудня: підозра Порошенку, конкурс голови САП

Порошенку підписали підозру в держзраді та сприянні тероризму; ОАСК ухвалив рішення, яке може ще більше загальмувати обрання голови САП — актуальні новини 20 грудня.

Про підозру Порошенку

Правоохоронці направили поштою п'ятому президентові України Петру Порошенку підозру в державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій у справі про постачання вугілля з Донбасу.

"Європейська солідарність" у відповідь на підозру п'ятому президентові Петру Порошенку в держзраді у справі про постачання вугілля з Донбасу заявили, що це чинний глава держави Володимир Зеленський завозить вугілля з ОРДЛО.

Також Петра Порошенка повторно викликають до Державного бюро розслідувань. Минулого разу, коли слідчі ДБР підійшли до Порошенка з повісткою про виклик, той проігнорував їх, сів у автівку і поїхав геть. Зараз експрезидент перебуває за межами України.

Керівник центрального штабу "Європейської солідарності" Олександр Турчинов заявляє, що нова справа проти 5-го президента Петра Порошенка сфабрикована, і що Порошенко буде ходити на допити, коли повернеться в Україну.

Про конкурс голови САП

Окружний адміністративний суд Києва скасував порядок роботи конкурсної комісії та проведення конкурсу на голову Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

В той же час в ОП запевняють, що президент Володимир Зеленський зацікавлений у тому, щоби конкурс з обрання нового очільника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури провели до кінця 2021 року.

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