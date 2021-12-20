Новости 20 декабря: подозрение Порошенко, конкурс главы САП

Порошенко подписали подозрение в госизмене и содействии терроризму; ОАСК принял решение, которое может еще больше затормозить избрание главы САП – актуальные новости 20 декабря.

О подозрении Порошенко

Правоохранители направили по почте пятому президенту Украины Петру Порошенко подозрение в государственной измене и содействии деятельности террористических организаций по делу о поставках угля из Донбасса.

"Европейская солидарность" в ответ на подозрение пятому президенту Петру Порошенко в госизмене по делу о поставках угля из Донбасса заявили, что это действующий глава государства Владимир Зеленский завозит уголь из ОРДЛО.

Также Петра Порошенко повторно вызывают в Государственное бюро расследований. В прошлый раз, когда следователи ГБР подошли к Порошенко с повесткой о вызове, тот проигнорировал их, сел в машину и уехал. В настоящее время экс-президент находится за пределами Украины.

Руководитель центрального штаба "Европейской солидарности" Александр Турчинов заявляет, что новое дело против 5-го президента Петра Порошенко сфабриковано, и что Порошенко будет ходить на допросы, когда вернется в Украину.

О конкурсе главы САП

Окружной административный суд Киева отменил порядок работы конкурсной комиссии и проведения конкурса на председателя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

В то же время в ОП уверяют, что президент Владимир Зеленский заинтересован в том, чтобы конкурс по избранию нового главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры был проведен до конца 2021 года.

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