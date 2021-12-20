Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Новости 20 декабря: подозрение Порошенко, конкурс главы САП

Понедельник, 20 декабря 2021, 20:58
фото: дмитрий ларин, уп

Порошенко подписали подозрение в госизмене и содействии терроризму; ОАСК принял решение, которое может еще больше затормозить избрание главы САП – актуальные новости 20 декабря.

О подозрении Порошенко

Правоохранители направили по почте пятому президенту Украины Петру Порошенко подозрение в государственной измене и содействии деятельности террористических организаций по делу о поставках угля из Донбасса.

"Европейская солидарность" в ответ на подозрение пятому президенту Петру Порошенко в госизмене по делу о поставках угля из Донбасса заявили, что это действующий глава государства Владимир Зеленский завозит уголь из ОРДЛО.

Также Петра Порошенко повторно вызывают в Государственное бюро расследований. В прошлый раз, когда следователи ГБР подошли к Порошенко с повесткой о вызове, тот проигнорировал их, сел в машину и уехал. В настоящее время экс-президент находится за пределами Украины.

Руководитель центрального штаба "Европейской солидарности" Александр Турчинов заявляет, что новое дело против 5-го президента Петра Порошенко сфабриковано, и что Порошенко будет ходить на допросы, когда вернется в Украину.

О конкурсе главы САП

Окружной административный суд Киева отменил порядок работы конкурсной комиссии и проведения конкурса на председателя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

В то же время в ОП уверяют, что президент Владимир Зеленский заинтересован в том, чтобы конкурс по избранию нового главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры был проведен до конца 2021 года.

Про телеграмм-канал УП. Стрічка

Подписывайтесь на наш новостной телеграмм-канал УП. Стрічка.

Каждый день мы публикуем короткие и оперативные новости о том, что происходит в Украине и мире.

О других важных новостях

Давид Арахамия говорит, что минимум половина депутатов фракции "Слуга народа" попадут в команду, которая примет участие в следующих парламентских выборах.

Европейское агентство по лекарственным средствам рекомендовало дать условное разрешение на использование вакцины от COVID-19 производства Novavax.

Процесс по делу сбивания рейса MH17 в небе над Донбассом в 2014 году близится к завершающей фазе. На этой неделе прокуратура произнесет обвинительное заключение.

Государственная налоговая служба отменит решение о доначислении "Синево" 1,1 миллиарда гривен налогов и проведет дополнительную проверку. Об этом сообщил председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев.

Владимир Зеленский во время своей поездки в село Гута на Прикарпатье встретился с президентами Польши Анджеем Дудой и Литвы Гитанасом Науседой.

За сутки 19 декабря в Украине зафиксировали 2 536 новых случаев COVID-19 и 157 летальных случаев, госпитализировали 1 241 человека, выздоровели 6 690 человек. Также за минувшие сутки вакцинировали против COVID-19 36 027 человек.

Темы: ПорошенкоАнтикоррупционная прокуратура
powered by lun.ua
Главное сегодня

У Путина "сложилось впечатление", что "Украина готовит наступление на Донбасс"

Порошенко знал о поставках угля из ОРДЛО, но участия в этом не принимал – адвокаты

Вместо Порошенко в ГБР пришли адвокаты и депутаты

СБУ объявила подозрение руководителю российской ЧВК "Вагнер"

Коронавирус: только 2 области Украины остаются "красными"

"Это не указ о том, кто что может комментировать" – Кулеба о подписанном Зеленским документе

Все новости...
Порошенко
У Порошенко на подозрение ответили, что это Зеленский завозит уголь из ОРДЛО
Уехавшего за границу Порошенко снова вызывают в ГБР
Порошенко подписали подозрение в госизмене и содействии террористам
Последние новости
14:11
Главнокомандующий: в приказ о военном учете женщин внесли сотню профессий, бежать в военкомат не надо
14:07
COVID-штамм Омикрон вызывает на 80% меньше госпитализаций, чем Дельта. исследование
13:54
Греция возвращает маски на улицах и отменяет массовые гуляния перед Новым годом
13:38
фотоУкраинской армии передали отремонтированный МиГ-29
13:27
В НАТО не готовы к решениям об Украине на саммите, есть голоса за диалог с РФ – посол
13:20
Домашние экспресс-тесты на COVID-19 не действуют в транспорте и общественных заведениях – Минздрав
13:20
Акционеры "Укрнафты" снова не собрались
13:12
В Украину идет потепление и снег с дождем
13:10
"7 лет страдала": во Львове прооперировали девочку, у которой не открывался рот
13:10
Путин заявил, что США со своими ракетами уже на "пороге его дома", а Украину создал Ленин
Все новости...