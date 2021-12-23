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Новини 23 грудня: жінки та військовий облік, заява Путіна про Донбас

Четвер, 23 грудня 2021, 20:20
Новини 23 грудня: жінки та військовий облік, заява Путіна про Донбас
Фото: пресслужба ГШ

У Міноборони пояснили, коли жінкам йти у військкомат і що робити; у Путіна "склалося враження", що "Україна готує наступ на Донбас" — актуальні новини 23 грудня.

Про жінок та військкомати

У Міністерстві оборони надали роз'яснення щодо процедури постановки на військовий облік українських жінок. Процедура постановки на військовий облік жінок така сама, як у чоловіків, і стосується не всіх, а лише представниць певних професій.

11 жовтня Міноборони видало наказ №313, який перелічує трохи більше 100 професій, споріднених з відповідними військово-обліковими спеціальностями, і зобов'язує жінок цих професій стати на облік військовозобов'язаних.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний каже, що наказ Міністерства оборони №313 про перебування жінок на військовому обліку виник, щоб порахувати жінок, яких можливо використовувати під час захисту держави.

Про заяву Путіна

У контексті питання військової активності Росії президент цієї країни Володимир Путін заявив, що РФ думає про перспективи своєї безпеки.

У міністерстві закордонних справ України відповіли, що слова президента Росії Володимира Путіна про нібито підготовку Україною "військової операції" на Донбасі не відповідають дійсності.

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За добу 22 грудня в Україні зафіксували 7 312 нових випадків COVID-19 і 275 летальних випадків, госпіталізували 1 691 людину, одужала 16 521 особа. Також за минулу добу вакцинували проти COVID-19 117 443 людини.

"Українська правда" в Threads

Теми: Збройні силиПутінДонбас
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