Новости 23 декабря: женщины и военный учет, заявление Путина о Донбассе

В Минобороны объяснили, когда женщинам идти в военкомат и что делать; у Путина "сложилось впечатление", что "Украина готовит наступление на Донбасс" - актуальные новости 23 декабря.

О женщинах и военкоматах

В Министерстве обороны предоставили разъяснения по процедуре постановки на военный учет украинских женщин. Процедура постановки на военный учет женщин такая же, как у мужчин, и касается не всех, а только представительниц определенных профессий.

11 октября Минобороны издало приказ №313, который перечисляет чуть более 100 профессий, родственных соответствующим военно-учетным специальностям, и обязывает женщин этих профессий встать на учет военнообязанных.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный говорит, что приказ Министерства обороны №313 о пребывании женщин на военном учете возник, чтобы сосчитать женщин, которых можно использовать при защите государства.

О заявлении Путина

В контексте вопроса военной активности России президент этой страны Владимир Путин заявил, что РФ думает о перспективах своей безопасности.

В министре иностранных дел Украины ответили, что слова президента России Владимира Путина о якобы подготовке Украиной "военной операции" на Донбассе не соответствуют действительности.

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