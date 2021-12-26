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Головні новини суботи і ночі: російські вантажівки на Донбасі, пропозиція сенаторів

Неділя, 26 грудня 2021, 07:00
Головні новини суботи і ночі: російські вантажівки на Донбасі, пропозиція сенаторів
фото: Getty Images

ОБСЄ фіксує на Донбасі рух колон російських вантажівок та військову техніку; У США сенатори запропонували Байдену дієві способи стримування Путіна – актуальні новини 25 грудня і ночі.

Про колони російських вантажівок на Донбасі

Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки і співробітництва в Європі зафіксувала на території окупованих районів Донеччини й Луганщини колони російських вантажівок та військову техніку.

Про пропозицію сенаторів США

Сенаторка від Демократичної партії Джин Шагін та сенатор-республіканець Роб Портман наголосили, що стратегія США зі стримування Росії має включати як дипломатію, так і економічні й військові заходи.

На тлі ескалації та стягнення Росією військ й озброєння до кордону з Україною американські законодавці окреслили шляхи протидії Владіміру Путіну.

Про інші важливі новини

Південний військовий округ (ПВО) Росії заявив про повернення до пунктів постійної дислокації понад 10 тисяч військовослужбовців, які протягом місяця проводили заняття у польових умовах, у тому числі в окупованому Криму та Ростовській області.

Перший і останній президент СРСР Михайло Горбачов вважає, що Радянський Союз можна було зберегти навіть після серпневого путчу 1991 року за допомогою утворення Союзу Суверенних Держав.

Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов вважає, що серйозного ризику широкомасштабного вторгнення Росії наразі немає, але визнає, що незмінною метою Володимира Путіна є знищення України.

Колишній уряд Німеччини під керівництвом Ангели Меркель за останні 9 днів перебування при владі схвалив експорт озброєнь на 4,91 млрд євро - більше, ніж за 9 попередніх місяців.

Заступник керівника адміністрації президента РФ та спікер Владіміра Путіна заявив, що Москву нібито безпідставно звинувачують у підготовці вторгнення.

Представник російської компанії-монополіста Олексій Купріянов заявив, що дефіцит природного газу виник у Західній Європі через відсутність заявок на його постачання, а не з вини "Газпрому".

Військові М'янми напали на жителів села, серед яких були жінки і діти, розстріляли понад 30 осіб і підпалили тіла.

Україна повернулася на 3-тю позицію у світі за добовою смертністю від Covid.

Українська правда

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Теми: РосіяДонбасСША
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