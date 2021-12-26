Головні новини суботи і ночі: російські вантажівки на Донбасі, пропозиція сенаторів

ОБСЄ фіксує на Донбасі рух колон російських вантажівок та військову техніку; У США сенатори запропонували Байдену дієві способи стримування Путіна – актуальні новини 25 грудня і ночі.

Про колони російських вантажівок на Донбасі

Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки і співробітництва в Європі зафіксувала на території окупованих районів Донеччини й Луганщини колони російських вантажівок та військову техніку.

Про пропозицію сенаторів США

Сенаторка від Демократичної партії Джин Шагін та сенатор-республіканець Роб Портман наголосили, що стратегія США зі стримування Росії має включати як дипломатію, так і економічні й військові заходи.

На тлі ескалації та стягнення Росією військ й озброєння до кордону з Україною американські законодавці окреслили шляхи протидії Владіміру Путіну.

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