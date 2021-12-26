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Главные новости субботы и ночи: российские грузовики на Донбассе, предложение сенаторов

Воскресенье, 26 декабря 2021, 07:00
Главные новости субботы и ночи: российские грузовики на Донбассе, предложение сенаторов
фото: Getty Images

ОБСЕ фиксирует на Донбассе движение колонн российских грузовиков и военную технику; в США сенаторы предложили Байдену действенные способы сдерживания Путина – актуальные новости 25 декабря и ночи.

О колоннах российских грузовиков на Донбассе

Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе зафиксировала на территории оккупированных районов Донбасса и Луганщины колонны российских грузовиков и военной техники.

О предложении сенаторов США

Сенатор от Демократической партии Джин Шагин и сенатор-республиканец Роб Портман подчеркнули, что стратегия США по сдерживанию России должна включать как дипломатию, так и экономические и военные меры.

На фоне эскалации и стягивания Россией войск и вооружения к границам с Украиной американские законодатели очертили пути противодействия Владимиру Путину.

О других важных новостях

Южный военный округ (ПВО) России заявил о возвращении в пункты постоянной дислокации более 10 тысяч военнослужащих, которые в течение месяца проводили занятия в полевых условиях, в том числе в оккупированном Крыму и Ростовской области.

Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев считает, что Советский Союз можно было сохранить даже после августовского путча 1991 с помощью образования Союза Суверенных Государств.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов считает, что серьезного риска широкомасштабного вторжения России нет, но признает, что неизменной целью Владимира Путина является уничтожение Украины.

Бывшее правительство Германии под руководством Ангелы Меркель за последние 9 дней пребывания у власти одобрило экспорт вооружения на 4,91 млрд евро – больше, чем за 9 предыдущих месяцев.

Заместитель руководителя администрации президента РФ и спикер Владимира Путина заявил, что Москву якобы безосновательно обвиняют в подготовке вторжения.

Представитель российской компании-монополиста Алексей Куприянов заявил, что дефицит природного газа возник в Западной Европе из-за отсутствия заявок на его поставку, а не по вине "Газпрома".

Военные Мьянмы напали на жителей села, среди которых были женщины и дети, расстреляли более 30 человек и подожгли тела.

Украина вернулась на 3-ю позицию в мире по суточной смертности от Covid.

украинская правда

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Темы: РосcияДонбассСША
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