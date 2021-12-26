Главные новости субботы и ночи: российские грузовики на Донбассе, предложение сенаторов
ОБСЕ фиксирует на Донбассе движение колонн российских грузовиков и военную технику; в США сенаторы предложили Байдену действенные способы сдерживания Путина – актуальные новости 25 декабря и ночи.
О колоннах российских грузовиков на Донбассе
Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе зафиксировала на территории оккупированных районов Донбасса и Луганщины колонны российских грузовиков и военной техники.
О предложении сенаторов США
Сенатор от Демократической партии Джин Шагин и сенатор-республиканец Роб Портман подчеркнули, что стратегия США по сдерживанию России должна включать как дипломатию, так и экономические и военные меры.
На фоне эскалации и стягивания Россией войск и вооружения к границам с Украиной американские законодатели очертили пути противодействия Владимиру Путину.
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