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Головні новини вівторка і ночі: санкції проти власників телеканалу ОПЗЖ, "Омікрон" в Києві

Середа, 29 грудня 2021, 08:00
ФОТО: GETTY IMAGES

Зеленський запровадив санкції проти власників нового телеканалу ОПЗЖ; у Києві виявили перші випадки "Омікрону" – актуальні новини 28 грудня.

Про "Омікрон"

У столиці зафіксували перші випадки захворювання на новий штам коронавірусу "Омікрон".

За словами медиків, вакциновані пацієнти хворіють "Омікроном" у легкій формі.

Про санкції

Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради безпеки і оборони, що запроваджує санкції проти компаній-власників телеканалів "Перший незалежний" та UkrLive, створеними оточенням Віктора Медведчука.

Санкції запровадили проти трьох юридичних осіб, які контролюють медіаресурси "Перший незалежний" і UkrLive – ТОВ "Медіахолдинг Новини", ТОВ "Тайм Медіа" і ТОВ "Телепростір".

Термін обмежувальних заходів – 5 років. Українським посадовцям заборонено видавати цим компаніями будь-які ліцензії та дозволи на користування радіочастотними ресурсами України. Власники цих телеканалів не можуть здійснювати будь-які фінансові операції на території України та з рахунків українських банків.

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Українська правда


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