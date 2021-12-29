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Главные новости вторника и ночи: санкции против владельцев телеканала ОПЗЖ, "Омикрон" в Киеве

Среда, 29 декабря 2021, 08:00
ФОТО: GETTY IMAGES

Зеленский ввел санкции против владельцев нового телеканала ОПЗЖ; в Киеве обнаружили первые случаи "Омикрона" – актуальные новости 28 декабря.

Об "Омикроне"

В столице зафиксировали первые случаи заболевания новым штаммом коронавируса "Омикрон".

По словам медиков, вакцинированные пациенты болеют "Омикроном" в легкой форме.

О санкциях

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета безопасности и обороны, вводящее санкции против компаний-владельцев телеканалов "Первый независимый" и UkrLive, созданных окружением Виктора Медведчука.

Санкции ввели против трех юридических лиц, контролирующих медиаресурсы "Первый независимый" и UkrLive - ООО "Медиахолдинг Новости", ООО "Тайм Медиа" и ООО "Телепространство".

Срок ограничительных мер – 5 лет. Украинским чиновникам запрещено выдавать этим компаниям какие-либо лицензии и разрешения на пользование радиочастотными ресурсами Украины. Владельцы этих телеканалов не могут проводить какие-либо финансовые операции на территории Украины и со счетов украинских банков.

О других важных новостях

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Украинская правда
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