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Главные новости вторника и ночи: санкции против владельцев телеканала ОПЗЖ, "Омикрон" в Киеве

Среда, 29 декабря 2021, 07:00
Главные новости вторника и ночи: санкции против владельцев телеканала ОПЗЖ, Омикрон в Киеве
ФОТО: GETTY IMAGES

Зеленский ввел санкции против владельцев нового телеканала ОПЗЖ; в Киеве обнаружили первые случаи "Омикрона" – актуальные новости 28 декабря.

Об "Омикроне"

В столице зафиксировали первые случаи заболевания новым штаммом коронавируса "Омикрон".

По словам медиков, вакцинированные пациенты болеют "Омикроном" в легкой форме.

О санкциях

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета безопасности и обороны, вводящее санкции против компаний-владельцев телеканалов "Первый независимый" и UkrLive, созданных окружением Виктора Медведчука.

Санкции ввели против трех юридических лиц, контролирующих медиаресурсы "Первый независимый" и UkrLive - ООО "Медиахолдинг Новости", ООО "Тайм Медиа" и ООО "Телепространство".

Срок ограничительных мер – 5 лет. Украинским чиновникам запрещено выдавать этим компаниям какие-либо лицензии и разрешения на пользование радиочастотными ресурсами Украины. Владельцы этих телеканалов не могут проводить какие-либо финансовые операции на территории Украины и со счетов украинских банков.

О других важных новостях

В палате реанимационного отделения Косовской центральной районной больницы произошел взрыв, в результате которого 4 человека погибли.

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Министр обороны США Ллойд Остин приказал авианосной ударной группе ВМС США – это авианосец USS Harry S. Truman и сопровождающие его корабли - остаться в акватории Средиземного моря, а не двигаться на Ближний Восток, из-за беспокойства относительно концентрации российских войск возле  Украины.

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Президент США Джо Байден ответил "Посмотрим" на вопрос, встретится ли он с президентом РФ Владимиром Путиным 10 января – в тот же день, когда предстоят переговоры по безопасности между США и Россией, на которых обсудят Украину.

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В 2021 году истребители НАТО совершили 370 вылетов на перехват разных воздушных судов, из них 290 вылетов - для идентификации российских самолетов и наблюдения за ними.

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Украинская правда

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