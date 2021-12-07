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У Києві горіли дві квартири, загинув чоловік

Вівторок, 7 грудня 2021, 03:52
фото: ГУ ДСНС України у м. Києві

У Києві ввечері сталося дві пожежі, в одній з яких загинув чоловік.

Джерело: ГУ ДСНС України у м. Києві

Деталі: Після 17 години 6 грудня пожежі трапилися на вулицях Лифаря і Кубанської України у Деснянському районі столиці.

У першому випадку загоряння виникло на кухні однієї з квартир на 9 поверсі 9-поверхового житлового будинку.

"В ході гасіння та розвідки з помешкання було врятовано 2 осіб та виведено на свіже повітря. Від медичної допомоги вони відмовились", – повідомляють рятувальники.

Друга пожежа виникла на 4 поверсі 9-поверхового житлового будинку.

В ході гасіння було виявлено тіло чоловічої статі без ознак життя.

Причини та обставини обох пожеж встановлюватимуть правоохоронці.

Нагадаємо: Столичні рятувальники ліквідували пожежу в торговельних павільйонах в Оболонському районі Києва, 8 павільйонів згоріли.

Українська правда
Теми: Київпожежа


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