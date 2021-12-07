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Заява про відставку Ткаченка досі не зареєстрована – Стефанчук

Вівторок, 7 грудня 2021, 15:50
Заява про відставку Ткаченка досі не зареєстрована – Стефанчук
Міністр Ткаченко. Фото з його facebook

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що заява про відставку міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка не зареєстрована.

Джерело: коментар Стефанчука журналістам видання "Суспільне" в кулуарах Верховної Ради

Пряма мова: "У мене новин з цього приводу сьогодні немає, заява у Верховній раді".

Деталі: Спікер парламенту додав, що не знає причин, чому заяву не зареєстрували.

Він припустив, що міністр міг передумати, а тому заяву не реєстрували.

Сам Ткаченко заперечив, що відкликав заяву.

Передісторія

  • 11 листопада Олександр Ткаченко написав заяву про відставку з посади міністра культури та інформаційної політики, зокрема, через раптове для нього рішення уряду забрати Держкіно в його міністерства та через малий бюджет, який планується виділити на культуру у 2022 році.
  • 12 листопада прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав, що не мав можливості поспілкуватися з Ткаченком щодо його відставки і мотивації.
  • 29 листопада глава фракції "Слуга народу" сказав, що Ткаченко "передумав" з відставкою. Сам міністр у той же день заперечив слова парламентаря.

"Українська правда" у Threads

Теми: СтефанчукВерховна РадаМінкультуриТкаченко
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