Заява про відставку Ткаченка досі не зареєстрована – Стефанчук

Міністр Ткаченко. Фото з його facebook

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що заява про відставку міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка не зареєстрована.

Джерело: коментар Стефанчука журналістам видання "Суспільне" в кулуарах Верховної Ради

Пряма мова: "У мене новин з цього приводу сьогодні немає, заява у Верховній раді".

Деталі: Спікер парламенту додав, що не знає причин, чому заяву не зареєстрували.

Він припустив, що міністр міг передумати, а тому заяву не реєстрували.

Сам Ткаченко заперечив, що відкликав заяву.

Передісторія: