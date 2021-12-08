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Зеленський сподівається на вирішення питань "Різдвяного перемир'я" та обміну полоненими

Середа, 8 грудня 2021, 15:14
Зеленський сподівається на вирішення питань Різдвяного перемир'я та обміну полоненими
Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський сподівається, що на засіданні Тристоронньої контактної групи 8 грудня буде врегульовано кілька основних гуманітарних питань: припинення вогню на Донбасі, обмін утримуваними особами і відкриття КПВВ.

Джерело: Зеленський на спільній пресконференції з прем'єр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем, відповідаючи на запитання журналістів

Пряма мова: "Ми використовуємо все, що можемо, щоби найшвидшим шляхом зупинити війну на Сході (України), повернути людей і території. Навіть зараз, коли ми зустрічаємося (з Пленковичем –ред.), у нас проходить засідання Тристоронньої контактної групи, в якій сьогодні, хотілося б вірити, ми знайдемо вихід зі складної ситуації принаймні у трьох питаннях: це повернення до режиму припинення вогню… друге питання - це обмін полоненими, і третє питання - відкриття КПВВ".

Деталі: Глава держави пояснив, що напередодні свят це дуже важливо з точки зору гуманітарної місії.

Валентина Романенко, УП
Теми: ЗеленськийвійнаМінські угоди
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