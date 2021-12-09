Зеленський нагородив високим орденом президента УЄФА

Президент України Володимир Зеленський нагородив орденом Ярослава Мудрого (IV ступеня) президента УЄФА Александера Чеферіна.

Джерело: указ президента №627/2021

Дослівно: "За визначний особистий внесок у підтримку футболу в Україні, розвиток європейського футбольного руху постановляю:

Нагородити орденом князя Ярослава Мудрого IV ступеня Александера Чеферіна — президента Спілки європейських футбольних асоціацій (УЄФА)".

Що було раніше: 9 грудня Зеленський провів зустріч із президентом УЄФА Чеферіном.

Президент країни наголосив на тому, що Україна зацікавлена у проведенні Суперкубка УЄФА у 2024 або 2025 році.

Також УАФ розглядає можливість подачі заявок на проведення чемпіонату Європи з футболу серед жінок у 2025 році, чоловічого чемпіонату Європи з пляжного футболу, чемпіонату Європи U-21, чемпіонату Європи U-17, чемпіонату Європи з футзалу, фіналу Ліги конференцій УЄФА.