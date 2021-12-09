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Зеленський нагородив високим орденом президента УЄФА

Четвер, 9 грудня 2021, 15:50
Зеленський нагородив високим орденом президента УЄФА
ЗЕЛЕНСЬКИЙ І ЧЕФЕРІН. ФОТО ОП

Президент України Володимир Зеленський нагородив орденом Ярослава Мудрого (IV ступеня) президента УЄФА Александера Чеферіна.

Джерело: указ президента №627/2021

Дослівно: "За визначний особистий внесок у підтримку футболу в Україні, розвиток європейського футбольного руху постановляю:

Нагородити орденом князя Ярослава Мудрого IV ступеня Александера Чеферіна — президента Спілки європейських футбольних асоціацій (УЄФА)".

Що було раніше: 9 грудня Зеленський провів зустріч із президентом УЄФА Чеферіном.

Президент країни наголосив на тому, що Україна зацікавлена у проведенні Суперкубка УЄФА у 2024 або 2025 році.

Також УАФ розглядає можливість подачі заявок на проведення чемпіонату Європи з футболу серед жінок у 2025 році, чоловічого чемпіонату Європи з пляжного футболу, чемпіонату Європи U-21, чемпіонату Європи U-17, чемпіонату Європи з футзалу, фіналу Ліги конференцій УЄФА.

Українська правда

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Теми: УЄФАЗеленськийфутбол
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