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Блінкен про Казахстан: наказ стріляти на ураження має бути скасовано

Неділя, 9 січня 2022, 23:02
Блінкен про Казахстан: наказ стріляти на ураження має бути скасовано
фото з Алмати Tengrinews.kz

Держсекретар США Ентоні Блінкен переконаний, що наказ президента Казахстану Касим-Жомарта Токаєва стріляти по протестувальникам на ураження має бути скасовано.

Джерело: Блінкен в інтерв'ю ABC News

Пряма мова: "Це те, що я рішуче відкидаю".

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"Наказ стріляти на ураження в тому вигляді, в якому він існує, невірний і повинен бути скасований".

Деталі: Блінкен не виключив, що тема військ Росії у Казахстані може бути порушена на переговорах США та РФ.

Що передувало: Раніше заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков, який прибув на російсько-американські переговори щодо "гарантій безпеки" в Женеву, заявив, що російська сторона на майбутніх переговорах зі США не планує торкатися ситуації в Казахстані. На його думку, залучення сил ОДКБ у Казахстані не потребує додаткових пояснень.

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Передісторія:

  • Протести в Казахстані почалися 2 січня. 5 січня уряд Казахстану відправили у відставку, в Алмати люди захопили акимат (адміністрацію). Надзвичайний стан запровадили на всій території Казахстану.
  • 5 січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв звернувся до країн учасниць Договору про колективну безпеку (ОДКБ) із проханням ввести війська для боротьби з "терористами". Росія направила свої війська для придушення протестів у Казахстані. Також військових російськими літаками відправила Білорусь. Пізніше такі ж рішення прийняли Киргизстан і Таджикистан
  • Влада Казахстану після прибуття російських військових заявила, що станом на 7 січня майже придушила протести і відновила "порядок".
  • Токаєв наказав армії стріляти на ураження по мітингувальникам. Точне число загиблих внаслідок придушення протестів наразі невідоме

Знати більше: Революція чи російська окупація? Що відбувається у Казахстані та чого чекати

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Українська правда
Теми: СШАКазахстанРосія
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