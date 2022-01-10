Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Блінкен про Казахстан: наказ стріляти на ураження має бути скасовано

Понеділок, 10 січня 2022, 00:02
фото з Алмати Tengrinews.kz

Держсекретар США Ентоні Блінкен переконаний, що наказ президента Казахстану Касим-Жомарта Токаєва стріляти по протестувальникам на ураження має бути скасовано.

Джерело: Блінкен в інтерв'ю ABC News

Пряма мова: "Це те, що я рішуче відкидаю".

"Наказ стріляти на ураження в тому вигляді, в якому він існує, невірний і повинен бути скасований".

Деталі: Блінкен не виключив, що тема військ Росії у Казахстані може бути порушена на переговорах США та РФ.

Що передувало: Раніше заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков, який прибув на російсько-американські переговори щодо "гарантій безпеки" в Женеву, заявив, що російська сторона на майбутніх переговорах зі США не планує торкатися ситуації в Казахстані. На його думку, залучення сил ОДКБ у Казахстані не потребує додаткових пояснень.

Передісторія:

  • Протести в Казахстані почалися 2 січня. 5 січня уряд Казахстану відправили у відставку, в Алмати люди захопили акимат (адміністрацію). Надзвичайний стан запровадили на всій території Казахстану.
  • 5 січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв звернувся до країн учасниць Договору про колективну безпеку (ОДКБ) із проханням ввести війська для боротьби з "терористами". Росія направила свої війська для придушення протестів у Казахстані. Також військових російськими літаками відправила Білорусь. Пізніше такі ж рішення прийняли Киргизстан і Таджикистан
  • Влада Казахстану після прибуття російських військових заявила, що станом на 7 січня майже придушила протести і відновила "порядок".
  • Токаєв наказав армії стріляти на ураження по мітингувальникам. Точне число загиблих внаслідок придушення протестів наразі невідоме

Знати більше: Революція чи російська окупація? Що відбувається у Казахстані та чого чекати

Навіщо Кремль встановлює контроль над Казахстаном

Українська правда
Теми: СШАКазахстанРосія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Росія запланувала дестабілізувати Україну зсередини – Нуланд

Посол США в НАТО: Якщо Росія продовжить конфронтацію, будуть серйозні наслідки

Новини 11 січня: військові навчання РФ на кордоні, можливий статус "НАТО-плюс"

відео"Миротворці" ОДКБ заявили, що вже готуються залишити Казахстан

Поліція уточнила: п’яний полковник під час затримання був не на посаді, а у декреті

Влада Казахстану незаконно застосувала підрозділ миротворців ООН – ЗМІ

Усі новини...
США
Держсекретар США розповів, про що Штати готові домовлятися з РФ
Пожежа у багатоповерхівці Нью-Йорка: 19 загиблих, із них 9 дітей
Блінкен не очікує прориву на переговорах з Росією про безпеку
Останні новини
01:08
Нуланд: США готують "дуже болючі санкції" проти Росії
00:39
Північна Корея провела "успішне випробування гіперзвукової ракети" – ЗМІ
23:51
Росія запланувала дестабілізувати Україну зсередини – Нуланд
23:09
"Оскар" уперше з 2018 року проведуть із ведучими
22:26
Єрмак впевнений, що агресія Путіна буде помилкою Росії та країн, які це допустять
22:00
Новини економіки: повільне відновлення економіки світу, падіння цін на газ
21:46
Посол США в НАТО: Якщо Росія продовжить конфронтацію, будуть серйозні наслідки
21:38
Експортно-кредитне агентство розвиватиме торгівлю з Туреччиною
21:21
Новини 11 січня: військові навчання РФ на кордоні, можливий статус "НАТО-плюс"
20:59
Гривня ослабла до євро: офіційний курс
Усі новини...