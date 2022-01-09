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У Казахстані заявили про загибель 164 людей, але передумали

Неділя, 9 січня 2022, 15:10
У Казахстані заявили про загибель 164 людей, але передумали
Tengrinews.kz

За даними МОЗ Казахстану, внаслідок протистояння у країні загинуло 164 особи. Пізніше в МОЗ спростували цю інформацію. 

Джерело: МОЗ Казахстану, яке цитує Радіо Азаттик, Tengrinews.kz,

Деталі: У повідомленні МОЗ вказано три регіони та найбільше місто країни. В Алмати, за даними міністерства, загинули 103 особи (зокрема двоє дітей), у Кизилордінській області – 21 особа, у Жамбилській – 10, в Алматинській – вісім. На які міста та регіони припадають решта 22 загиблих – невідомо.

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Влада Казахстану опублікувала кількісні відомості про загиблих вперше з 5 січня. Раніше повідомлялося про вбивство 26 і поранення 26 протестувальників.

Оновлено: Пізніше в МОЗ Казахстану заявили, що не публікували статистику щодо загиблих.

Видання Orda.kz звернулася за підтвердженням до МОЗ, де відповіли, що міністерство не давало таких цифр.

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Telegram-канал @coronavirus2020_kz, в якому було опубліковано статистику, перебуває в компетенції міністерства інформації та суспільного розвитку. У цьому міністерстві Orda.kz заявили, що публікація статистики є технічною помилкою.

Більше деталей: Водночас, глава МВС Казахстану заявив, що "злочинці" перевдягалися у форму поліцейських та військовослужбовців, щоб підірвати авторитет влади.

За новими даними МВС Казахстану, "при охороні громадського порядку та захисті конституційного ладу країни" загинули від рук "злочинців" 16 та отримали поранення понад 1300 співробітників поліції, військовослужбовців Національної гвардії та Міністерства оборони, а також спеціальних органів.

Що передувало: Мейрхан Абдуманапов, один з лідерів придушеної 6 січня протестної акції в Алмати в Казахстані, розповів журналістам, що силовики стріляли в мітингувальників на ураження, і тепер влада приховує інформацію про реальну кількість жертв.

Передісторія:

  • Протести в Казахстані почалися 2 січня. 5 січня уряд Казахстану відправили у відставку, в Алмати люди захопили акимат (адміністрацію). Згодом стало відомо про захоплення аеропорту Алмати. Влада міста почала "антитерористичну операцію". Надзвичайний стан запровадили на всій території Казахстану.
  • 5 січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв звернувся до країн учасниць Договору про колективну безпеку (ОДКБ) із проханням ввести війська для боротьби з "терористами". Росія направила свої війська для придушення протестів у Казахстані. Також військових російськими літаками відправила Білорусь. Пізніше такі ж рішення прийняли Киргизстан і Таджикистан
  • Влада Казахстану після прибуття російських військових заявила, що станом на 7 січня майже придушила протести і відновила "порядок". Токаєв наказав армії стріляти на ураження по мітингувальникам.
  • Наразі МВС Казахстану повідомляє про 5 135 затриманих людей в результаті масових протестів.

Знати більше: Революція чи російська окупація? Що відбувається у Казахстані та чого чекати

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Теми: Казахстан
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