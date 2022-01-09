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Блинкен о Казахстане: приказ стрелять на поражение должен быть отменен

Воскресенье, 9 января 2022, 23:02
Блинкен о Казахстане: приказ стрелять на поражение должен быть отменен
фото из Алматы Tengrinews.kz

Госсекретарь США Энтони Блинкен убежден, что приказ президента Казахстана Касим-Жомарта Токаева стрелять по протестующим на поражение должен быть отменен.

Источник: Блинкен в интервью ABC News

Прямая речь: "Это то, что я решительно отвергаю".

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"Приказ стрелять на поражение в том виде, в котором он существует, неверен и должен быть отменен".

Детали: Блинкен не исключил, что тема войск России в Казахстане может быть поднята на переговорах США и РФ.

Что предшествовало: Ранее замминистра иностранных дел России Сергей Рябков, прибывший на российско-американские переговоры по "гарантиям безопасности" в Женеву, заявил, что российская сторона на предстоящих переговорах с США не планирует затрагивать ситуацию в Казахстане. По его мнению, задействование сил ОДКБ в Казахстане не требует дополнительных объяснений.

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Предыстория:

  • Протесты в Казахстане начались 2 января. 5 января правительство Казахстана было отправлено в отставку. В Алматы люди захватили акимат (администрацию). Чрезвычайное положение было введено на всей территории Казахстана.
  • 5 января президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев обратился к странам участниц Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с просьбой ввести войска для борьбы с "террористами". Россия направила свои войска для подавления протестов в Казахстане. Также своих военных российскими самолетами отправила Беларусь. Такие же решения приняли Кыргызстан и Таджикистан.
  • Власти Казахстана после прибытия российских военных заявили, что по состоянию на 7 января почти подавили протесты и восстановили "порядок".
  • Токаев дал указание армии стрелять на поражение по митингующим. Точное число погибших неизвестно.

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Украинская правда
Темы: СШАКазахстанРосcия
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