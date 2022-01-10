Блинкен о Казахстане: приказ стрелять на поражение должен быть отменен

Госсекретарь США Энтони Блинкен убежден, что приказ президента Казахстана Касим-Жомарта Токаева стрелять по протестующим на поражение должен быть отменен.

Источник: Блинкен в интервью ABC News

Прямая речь: "Это то, что я решительно отвергаю".

"Приказ стрелять на поражение в том виде, в котором он существует, неверен и должен быть отменен".

Детали: Блинкен не исключил, что тема войск России в Казахстане может быть поднята на переговорах США и РФ.

Что предшествовало: Ранее замминистра иностранных дел России Сергей Рябков, прибывший на российско-американские переговоры по "гарантиям безопасности" в Женеву, заявил, что российская сторона на предстоящих переговорах с США не планирует затрагивать ситуацию в Казахстане. По его мнению, задействование сил ОДКБ в Казахстане не требует дополнительных объяснений.

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