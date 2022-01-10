МВС Казахстану повідомляє про майже 8 тисяч затриманих осіб

Міністерство внутрішніх справ Казахстану заявляє, що кількість затриманих осіб сягнула 7 939.

Джерело: інформагентство КазТАГ у Telegram із посиланням на МВС Казахстану

Дослівно: "У всій країні затримано 7 939 осіб.

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Правоохоронці спільно з військовослужбовцями Нацгвардії та спецпідрозділами в Алмати на 2 ринках затримали 207 людей.

Вилучено 5 викрадених авто, викрадені товарно-матеріальні цінності, 2 одиниці гладкоствольної та 4 холодної зброї".

Передісторія:

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