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МВС Казахстану повідомляє про майже 8 тисяч затриманих осіб

Понеділок, 10 січня 2022, 06:32
МВС Казахстану повідомляє про майже 8 тисяч затриманих осіб
фото Tengrinews.kz

Міністерство внутрішніх справ Казахстану заявляє, що кількість затриманих осіб сягнула 7 939.

Джерело: інформагентство КазТАГ у Telegram із посиланням на МВС Казахстану

Дослівно: "У всій країні затримано 7 939 осіб.

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Правоохоронці спільно з військовослужбовцями Нацгвардії та спецпідрозділами в Алмати на 2 ринках затримали 207 людей.

Вилучено 5 викрадених авто, викрадені товарно-матеріальні цінності, 2 одиниці гладкоствольної та 4 холодної зброї".

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Протести в Казахстані почалися 2 січня. Майже у всіх великих містах Казахстану, включаючи столицю, місто Нур-Султан, сталися сутички між протестувальниками з одного боку та поліцією, спецназом та військовими – з іншого.
  • 5 січня уряд Казахстану відправили у відставку. 5 січня у Казахстані тривали зіткнення, в Алмати люди захопили акимат (адміністрацію). Згодом стало відомо про захоплення аеропорту Алмати. Влада міста почала "антитерористичну операцію". Надзвичайний стан запровадили на всій території Казахстану.
  • 5 січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв звернувся до країн учасниць Договору про колективну безпеку (ОДКБ) із проханням ввести війська для боротьби з "терористами". Прем'єр Вірменії Нікол Пашинян заявив про ухвалене рішення направити Колективні миротворчі сили ОДКБ до Казахстану з метою стабілізації та нормалізації обстановки. Росія направила свої війська для придушення протестів у Казахстані. Також військових російськими літаками відправила Білорусь. Пізніше такі ж рішення прийняли Киргизстан і Таджикистан
  • Влада Казахстану після прибуття російських військових заявила, що станом на 7 січня майже придушила протести і відновила "порядок". Токаєв наказав армії стріляти на ураження по мітингувальникам.
  • В ході протестів у країні було вбито і поранено десятки людей.

Знати більше: Революція чи російська окупація? Що відбувається у Казахстані та чого чекати

Теми: Казахстан
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