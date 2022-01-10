Путін пообіцяв вивести "миротворців" із Казахстану, але не каже – коли
Президент РФ Володимир Путін заявив, що миротворчий контингент перебуватиме в Казахстані "обмежений період, і після виконання функцій його виведуть з республіки".
Джерело: Путін, виступаючи на позачерговій сесії Ради колективної безпеки ОДКБ в режимі відеоконференції, цитує російський ТАСС
Пряма мова: "До Казахстану направлено контингент колективних миротворчих сил ОДКБ і, хочу це підкреслити, на обмежений за часом період, на такий, на який вважатиме за можливе його застосування президент Казахстану, глава держави, глава Казахстану… Після виконання своїх функцій, безумовно, весь контингент буде виведено з території Казахстану".
Деталі: Путін при цьому заявив, що миротворча операція ОДКБ у Казахстані була "виключно своєчасною та легітимною".
Він наголосив на тому, що підрозділи ОДКБ знаходяться в Казахстані "на підставі офіційного запиту керівництва республіки та у повній відповідності до четвертої статті основного договору з колективної безпеки 1992 року, в якій передбачається, що у разі вчинення агресії проти будь-якої з держав-учасниць усі інші країни нададуть необхідну підтримку та допомогу, включаючи військову".
За словами Путіна, у телефонних розмовах казахстанський лідер говорив, що "люди дзвонили йому та просили захистити їх від нападу бандитів та терористів".
Додатково: Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв у ході цієї ж позачергової сесії Ради колективної безпеки ОДКБ повідомив, що сили ОДКБ на території Казахстану налічують понад 2 тисячі осіб і 250 одиниць техніки.
Чому це важливо: РФ позиціонує ОДКБ як альтернативу НАТО. Експерти називають ОДКБ структурою, за допомогою якої Москва керує сусідніми країнами. Раніше не було прецедентів, щоб ОДКБ надсилала миротворців до країн-учасниць довогору.
Передісторія:
- Протести в Казахстані почалися 2 січня. 5 січня уряд Казахстану відправили у відставку, в Алмати люди захопили акимат (адміністрацію). Згодом стало відомо про захоплення аеропорту Алмати. Влада міста почала "антитерористичну операцію". Надзвичайний стан запровадили на всій території Казахстану.
- 5 січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв звернувся до країн учасниць Договору про колективну безпеку (ОДКБ) із проханням ввести війська для боротьби з "терористами". Росія направила свої війська для придушення протестів у Казахстані. Також військових російськими літаками відправила Білорусь. Пізніше такі ж рішення прийняли Киргизстан і Таджикистан.
- Влада Казахстану після прибуття російських військових заявила, що станом на 7 січня майже придушила протести і відновила "порядок". Токаєв наказав армії стріляти на ураження по мітингувальникам.
- МВС Казахстану повідомляє про тисячі затриманих людей в результаті масових протестів.
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