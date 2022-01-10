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Путін заявив, що у Казахстані використовують "майданні технології"

Понеділок, 10 січня 2022, 10:56
Путін заявив, що у Казахстані використовують майданні технології
ПУТІН І ТОКАЄВ, ФОТО: KREMLIN.RU

Президент Росії Володимир Путін заявив, що на території країн ОДКБ не допустять реалізувати "кольорових революцій", а в Казахстані застосовувалися "майданні технології".

Джерело: Путін на засіданні Ради колективної безпеки ОДКБ, rg.ru

Пряма мова: "Вжиті лінією ОДКБ заходи ясно показали, що ми не дозволимо розгойдувати ситуацію у себе вдома і не дамо реалізувати сценарій так званих кольорових революцій".

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Деталі: Він заявив, що в заворушеннях в Казахстані застосовувалися "майданні технології", в яких брали участь "добре організовані та чітко керовані групи бойовиків, які пройшли підготовку за кордоном".

За словами Путіна, події у Казахстані – "не перша і далеко не остання спроба втручання ззовні у внутрішні справи держав ОДКБ".

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що ОДКБ треба зміцнювати і з ситуації в Казахстані треба винести уроки.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • Протести в Казахстані почалися 2 січня. 5 січня уряд Казахстану відправили у відставку, в Алмати люди захопили акимат (адміністрацію). Згодом стало відомо про захоплення аеропорту Алмати. Влада міста почала "антитерористичну операцію". Надзвичайний стан запровадили на всій території Казахстану.
  • 5 січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв звернувся до країн учасниць Договору про колективну безпеку (ОДКБ) із проханням ввести війська для боротьби з "терористами". Росія направила свої війська для придушення протестів у Казахстані. Також військових російськими літаками відправила Білорусь. Пізніше такі ж рішення прийняли Киргизстан і Таджикистан
  • Влада Казахстану після прибуття російських військових заявила, що станом на 7 січня майже придушила протести і відновила "порядок". Токаєв наказав армії стріляти на ураження по мітингувальникам.
  • МВС Казахстану повідомляє про тисячі затриманих людей в результаті масових протестів.

Знати більше: Революція чи російська окупація? Що відбувається у Казахстані та чого чекати

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Теми: ПутінКазахстан
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