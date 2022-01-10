Путін заявив, що у Казахстані використовують "майданні технології"

Президент Росії Володимир Путін заявив, що на території країн ОДКБ не допустять реалізувати "кольорових революцій", а в Казахстані застосовувалися "майданні технології".

Джерело: Путін на засіданні Ради колективної безпеки ОДКБ, rg.ru

Пряма мова: "Вжиті лінією ОДКБ заходи ясно показали, що ми не дозволимо розгойдувати ситуацію у себе вдома і не дамо реалізувати сценарій так званих кольорових революцій".

Деталі: Він заявив, що в заворушеннях в Казахстані застосовувалися "майданні технології", в яких брали участь "добре організовані та чітко керовані групи бойовиків, які пройшли підготовку за кордоном".

За словами Путіна, події у Казахстані – "не перша і далеко не остання спроба втручання ззовні у внутрішні справи держав ОДКБ".

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що ОДКБ треба зміцнювати і з ситуації в Казахстані треба винести уроки.

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