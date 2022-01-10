Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Путин заявил, что в Казахстане используют "майданные технологии"

Понедельник, 10 января 2022, 11:56
ПУТИН И ТОКАЕВ, ФОТО: KREMLIN.RU

Президент России Владимир Путин заявил, что на территории стран ОДКБ не допустят реализовать "цветные революции", а в Казахстане применялись "майданные технологии".

Источник: Путин на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ, rg.ru

Прямая речь: "Принятые по линии ОДКБ меры ясно показали, что мы не позволим раскачивать ситуацию у себя дома и не дадим реализовать сценарий так называемых цветных революций".

Детали: Он заявил, что в беспорядках в Казахстане применялись "майданные технологии", в которых участвовали "хорошо организованные и четко управляемые группы боевиков, прошедших подготовку за рубежом".

По словам Путина, события в Казахстане – "не первая и далеко не последняя попытка вмешательства извне во внутренние дела государств ОДКБ".

Самопровозглашённый президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что ОДКБ нужно укреплять и из ситуации в Казахстане нужно извлечь уроки.

Предыстория:

  • Протесты в Казахстане начались 2 января. 5 января правительство Казахстана было отправлено в отставку. В Алматы люди захватили акимат (администрацию). Впоследствии стало известно о захвате аэропорта Алматы. Власти города начали "антитерористическую операцию". Чрезвычайное положение было введено на всей территории Казахстана.
  • 5 января президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев обратился к странам участниц Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с просьбой ввести войска для борьбы с "террористами". Россия направила свои войска для подавления протестов в Казахстане. Также своих военных российскими самолетами отправила Беларусь. Такие же решения приняли Кыргызстан и Таджикистан.
  • Власти Казахстана после прибытия российских военных заявили, что по состоянию на 7 января почти подавили протесты и восстановили "порядок". Токаев дал указание армии стрелять на поражение по митингующим.
  • МВД Казахстана сообщает о тысячах задержанных людей в результате массовых протестов.

Знать больше: Революция или российская оккупация? Что происходит в Казахстане и чего ожидать

Еще не оккупация, но интервенция: какие последствия будет иметь введение войск РФ в Казахстан

Зачем Кремль устанавливает контроль над Казахстаном

Темы: ПутинКазахстан


powered by lun.ua
Главное сегодня

После главы ЦРУ в Украину неожиданно приедет госсекретарь США

видео"Союзная решимость-2022": в Беларусь начали прибывать подразделения российской армии

Британия начала поставлять Украине противотанковое оружие, облетая Германию

Россия не информировала Украину об эвакуации дипломатов – МИД

Россия подготовила своих дипломатов к выезду из Украины – СМИ

Директор ЦРУ тайно посетил Украину – CNN

Все новости...
Путин
Путин пообещал вывести "миротворцев" из Казахстана, но не говорит – когда
Кулеба: Требования Путина насчет сферы влияния неправомерны
Саммит ОДКБ по Казахстану пройдет в понедельник
Последние новости
13:57
Авиакомпании в США просят не размещать вышки 5G возле аэропортов
13:40
Госдепартамент США обещает назначить посла в Украине в ближайшее время – сенатор
13:38
видеоНазарбаев впервые с начала протестов в Казахстане появился на публике: Я простой пенсионер
13:35
Продажи Rolls-Royce и Bentley стали рекордными, несмотря на дефицит чипов
13:27
У Путина назвали "чрезвычайно опасными" поставки оружия в Украину
13:25
Европол помогает Украине в расследовании кибератак на правительственные сайты
13:23
инфографика Украинцы стали меньше доверять социологам
13:08
ФЛП уже зарегистрировали более 250 тысяч кассовых аппаратов
13:06
Кремль о сообщениях про эвакуацию дипломатов из Киева: МИД все сказал
12:56
Главой Европарламента избрали Роберту Метсолу из Мальты
Все новости...