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Путин заявил, что в Казахстане используют "майданные технологии"

Понедельник, 10 января 2022, 10:56
Путин заявил, что в Казахстане используют майданные технологии
ПУТИН И ТОКАЕВ, ФОТО: KREMLIN.RU

Президент России Владимир Путин заявил, что на территории стран ОДКБ не допустят реализовать "цветные революции", а в Казахстане применялись "майданные технологии".

Источник: Путин на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ, rg.ru

Прямая речь: "Принятые по линии ОДКБ меры ясно показали, что мы не позволим раскачивать ситуацию у себя дома и не дадим реализовать сценарий так называемых цветных революций".

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Детали: Он заявил, что в беспорядках в Казахстане применялись "майданные технологии", в которых участвовали "хорошо организованные и четко управляемые группы боевиков, прошедших подготовку за рубежом".

По словам Путина, события в Казахстане – "не первая и далеко не последняя попытка вмешательства извне во внутренние дела государств ОДКБ".

Самопровозглашённый президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что ОДКБ нужно укреплять и из ситуации в Казахстане нужно извлечь уроки.

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Предыстория:

  • Протесты в Казахстане начались 2 января. 5 января правительство Казахстана было отправлено в отставку. В Алматы люди захватили акимат (администрацию). Впоследствии стало известно о захвате аэропорта Алматы. Власти города начали "антитерористическую операцию". Чрезвычайное положение было введено на всей территории Казахстана.
  • 5 января президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев обратился к странам участниц Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с просьбой ввести войска для борьбы с "террористами". Россия направила свои войска для подавления протестов в Казахстане. Также своих военных российскими самолетами отправила Беларусь. Такие же решения приняли Кыргызстан и Таджикистан.
  • Власти Казахстана после прибытия российских военных заявили, что по состоянию на 7 января почти подавили протесты и восстановили "порядок". Токаев дал указание армии стрелять на поражение по митингующим.
  • МВД Казахстана сообщает о тысячах задержанных людей в результате массовых протестов.

Знать больше: Революция или российская оккупация? Что происходит в Казахстане и чего ожидать

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Темы: ПутинКазахстан
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