Путин заявил, что в Казахстане используют "майданные технологии"

Президент России Владимир Путин заявил, что на территории стран ОДКБ не допустят реализовать "цветные революции", а в Казахстане применялись "майданные технологии".

Источник: Путин на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ, rg.ru

Прямая речь: "Принятые по линии ОДКБ меры ясно показали, что мы не позволим раскачивать ситуацию у себя дома и не дадим реализовать сценарий так называемых цветных революций".

Детали: Он заявил, что в беспорядках в Казахстане применялись "майданные технологии", в которых участвовали "хорошо организованные и четко управляемые группы боевиков, прошедших подготовку за рубежом".

По словам Путина, события в Казахстане – "не первая и далеко не последняя попытка вмешательства извне во внутренние дела государств ОДКБ".

Самопровозглашённый президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что ОДКБ нужно укреплять и из ситуации в Казахстане нужно извлечь уроки.

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