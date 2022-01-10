У Казахстані знайшли мертвими двох високопоставлених силовиків

10 січня знайшли мертвим полковника Комітету національної безпеки Казахстану Азамата Ібраєва, раніше ЗМІ повідомляли про смерть начальника Департаменту поліції Жамбилської області Казахстану Жаната Сулейменова.

Джерело: Комітет нацбезпеки Казахстану, tengrinews.kz та Orda.kz у Telegram

Дослівно КНБ Казахстану: "10 січня у м. Нур-Султан у дворі будинку за місцем проживання виявлено труп полковника КНБ Азамата Ібраєва".

Деталі: Причина смерті не повідомляється. За цим фактом розпочали розслідування.

Раніше ЗМІ з посиланням на МВС Казахстану повідомляли про смерть начальника Департаменту поліції Жамбилської області Жаната Сулейменова.

За інформацією кореспондента Orda.kz, Сулейменов наклав на себе руки, оскільки після заворушень відносно нього порушили кримінальну справу, і йому загрожував трибунал.

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