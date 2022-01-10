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У Казахстані знайшли мертвими двох високопоставлених силовиків

Понеділок, 10 січня 2022, 12:55
У Казахстані знайшли мертвими двох високопоставлених силовиків
Начальник поліції Жамбилської області Жанат Сулейменов. Фото Tengrinews.kz

10 січня знайшли мертвим полковника Комітету національної безпеки Казахстану Азамата Ібраєва, раніше ЗМІ повідомляли про смерть начальника Департаменту поліції Жамбилської області Казахстану Жаната Сулейменова.

Джерело: Комітет нацбезпеки Казахстану, tengrinews.kz та Orda.kz у Telegram

Дослівно КНБ Казахстану: "10 січня у м. Нур-Султан у дворі будинку за місцем проживання виявлено труп полковника КНБ Азамата Ібраєва".

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Деталі: Причина смерті не повідомляється. За цим фактом розпочали розслідування.

Раніше ЗМІ з посиланням на МВС Казахстану повідомляли про смерть начальника Департаменту поліції Жамбилської області Жаната Сулейменова.

За інформацією кореспондента Orda.kz, Сулейменов наклав на себе руки, оскільки після заворушень відносно нього порушили кримінальну справу, і йому загрожував трибунал.

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Передісторія:

  • Протести в Казахстані почалися 2 січня. 5 січня уряд Казахстану відправили у відставку, в Алмати люди захопили акимат (адміністрацію). Згодом стало відомо про захоплення аеропорту Алмати. Влада міста почала "антитерористичну операцію". Надзвичайний стан запровадили на всій території Казахстану.
  • 5 січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв звернувся до країн учасниць Договору про колективну безпеку (ОДКБ) із проханням ввести війська для боротьби з "терористами". Росія направила свої війська для придушення протестів у Казахстані. Також військових російськими літаками відправила Білорусь. Пізніше такі ж рішення прийняли Киргизстан і Таджикистан
  • Влада Казахстану після прибуття російських військових заявила, що станом на 7 січня майже придушила протести і відновила "порядок". Токаєв наказав армії стріляти на ураження по мітингувальниках.
  • МВС Казахстану повідомляє про тисячі затриманих людей в результаті масових протестів.

Українська правда
Теми: Казахстанмітинги
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