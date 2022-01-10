В Казахстане нашли мертвыми двух высокопоставленных силовиков

10 января нашли мертвым полковника Комитета национальной безопасности Казахстана Азамата Ибраева, ранее СМИ сообщали о смерти начальника Департамента полиции Жамбылской области Казахстана Жаната Сулейменова.

Источник: Комитет нацбезопасности Казахстана, tengrinews.kz и Orda.kz в Telegram

Дословно КНБ Казахстана: "10 января в г. Нур-Султан во дворе дома по месту жительства обнаружен труп полковника КНБ Азамата Ибраева".

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Детали: Причина смерти не сообщается. По данному факту начато расследование.

Ранее СМИ со ссылкой на МВД Казахстана сообщали о смерти начальника Департамента полиции Жамбылской области Жаната Сулейменова.

По информации корреспондента Orda.kz, Сулейменов покончил жизнь самоубийством, поскольку после беспорядков в его отношении было возбуждено уголовное дело, и ему грозил трибунал.

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