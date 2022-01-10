В Казахстане нашли мертвыми двух высокопоставленных силовиков
10 января нашли мертвым полковника Комитета национальной безопасности Казахстана Азамата Ибраева, ранее СМИ сообщали о смерти начальника Департамента полиции Жамбылской области Казахстана Жаната Сулейменова.
Источник: Комитет нацбезопасности Казахстана, tengrinews.kz и Orda.kz в Telegram
Дословно КНБ Казахстана: "10 января в г. Нур-Султан во дворе дома по месту жительства обнаружен труп полковника КНБ Азамата Ибраева".
Детали: Причина смерти не сообщается. По данному факту начато расследование.
Ранее СМИ со ссылкой на МВД Казахстана сообщали о смерти начальника Департамента полиции Жамбылской области Жаната Сулейменова.
По информации корреспондента Orda.kz, Сулейменов покончил жизнь самоубийством, поскольку после беспорядков в его отношении было возбуждено уголовное дело, и ему грозил трибунал.
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Предыстория:
- Протесты в Казахстане начались 2 января. 5 января правительство Казахстана было отправлено в отставку. В Алматы люди захватили акимат (администрацию). Впоследствии стало известно о захвате аэропорта Алматы. Власти города начали "антитерористическую операцию". Чрезвычайное положение было введено на всей территории Казахстана.
- 5 января президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев обратился к странам участниц Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с просьбой ввести войска для борьбы с "террористами". Россия направила свои войска для подавления протестов в Казахстане. Также своих военных российскими самолетами отправила Беларусь. Такие же решения приняли Кыргызстан и Таджикистан.
- Власти Казахстана после прибытия российских военных заявили, что по состоянию на 7 января почти подавили протесты и восстановили "порядок". Токаев дал указание армии стрелять на поражение по митингующим.
- МВД Казахстана сообщает о тысячах задержанных людей в результате массовых протестов.