Путін вигадав Токаєву інше ім'я, той не проти
Президент РФ Володимир Путін не зміг запам'ятати ім'я президента Казахстану Касим-Жомарта Токаєва і на засіданні ОДКБ називав його "Кемелом".
Джерело: Meduza, відео на YouTube
Деталі: Путін під час онлайн-засідання Організації договору про колективну безпеку висловив підтримку президенту Казахстану, щоправда, назвав не його ім'я. Замість Касим-Жомарта Кемелевича Токаєва, який звернувся до ОДКБ за допомогою у зв'язку з протестами в країні, президент Росії співчував такому собі "Кемелу Жомартовичу".
"Кемел", за словами Путіна, зіткнувся з "безпрецедентним викликом безпеки" Казахстану.
Сам Токаєв, який також був присутній на засіданні, промовчав і ніяк не відреагував на плутанину з ім'ям.
За інформацією "Медузи", це вже не вперше, коли Путін має труднощі з ім'ям Токаєва. 2019 року він, висловлюючись про зміну президента в Казахстані, згадав повне ім'я Назарбаєва (Нурсултан Абішевич), а Токаєва просто назвав "новим президентом".
Чому це важливо: РФ позиціонує ОДКБ як альтернативу НАТО. Експерти називають ОДКБ структурою, за допомогою якої Москва керує сусідніми країнами. Раніше не було прецедентів, щоб ОДКБ надсилала миротворців до країн-учасниць довогору.
Передісторія:
- Протести в Казахстані почалися 2 січня. 5 січня уряд Казахстану відправили у відставку, в Алмати люди захопили акимат (адміністрацію). Згодом стало відомо про захоплення аеропорту Алмати. Влада міста почала "антитерористичну операцію". Надзвичайний стан запровадили на всій території Казахстану.
- 5 січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв звернувся до країн учасниць Договору про колективну безпеку (ОДКБ) із проханням ввести війська для боротьби з "терористами". Росія направила свої війська для придушення протестів у Казахстані. Також військових російськими літаками відправила Білорусь. Пізніше такі ж рішення прийняли Киргизстан і Таджикистан.
- Влада Казахстану після прибуття російських військових заявила, що станом на 7 січня майже придушила протести і відновила "порядок". Токаєв наказав армії стріляти на ураження по мітингувальникам.
- МВС Казахстану повідомляє про тисячі затриманих людей в результаті масових протестів.
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