Путін вигадав Токаєву інше ім'я, той не проти

Президент РФ Володимир Путін не зміг запам'ятати ім'я президента Казахстану Касим-Жомарта Токаєва і на засіданні ОДКБ називав його "Кемелом".

Джерело: Meduza, відео на YouTube

Деталі: Путін під час онлайн-засідання Організації договору про колективну безпеку висловив підтримку президенту Казахстану, щоправда, назвав не його ім'я. Замість Касим-Жомарта Кемелевича Токаєва, який звернувся до ОДКБ за допомогою у зв'язку з протестами в країні, президент Росії співчував такому собі "Кемелу Жомартовичу".

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"Кемел", за словами Путіна, зіткнувся з "безпрецедентним викликом безпеки" Казахстану.

Сам Токаєв, який також був присутній на засіданні, промовчав і ніяк не відреагував на плутанину з ім'ям.

За інформацією "Медузи", це вже не вперше, коли Путін має труднощі з ім'ям Токаєва. 2019 року він, висловлюючись про зміну президента в Казахстані, згадав повне ім'я Назарбаєва (Нурсултан Абішевич), а Токаєва просто назвав "новим президентом".

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Чому це важливо: РФ позиціонує ОДКБ як альтернативу НАТО. Експерти називають ОДКБ структурою, за допомогою якої Москва керує сусідніми країнами. Раніше не було прецедентів, щоб ОДКБ надсилала миротворців до країн-учасниць довогору.

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