Біля посольства Казахстану в Києві провели акцію

У Києві під посольством Казахстану відбувається акція на підтримку казахського народу.

Джерело: "Укрінформ"

Деталі: Зазначається, що у заході беруть участь близько сотні людей з прапорами України, Білорусі та Казахстану.

Мітингувальники закликають до врегулювання конфлікту з дотриманням національного законодавства Казахстану та його міжнародних забов‘язань, а також засуджують введення в країну контингенту Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ).

Водночас учасники акції закликають владу України та країн ЄС адаптувати міграційну політику для потенційних біженців із Казахстану.

Повідомляється, що за дотриманням порядку на акції стежать правоохоронці, ситуація наразі спокійна.

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