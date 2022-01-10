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Біля посольства Казахстану в Києві провели акцію

Понеділок, 10 січня 2022, 19:54
Біля посольства Казахстану в Києві провели акцію
усі фото: укрінформ

У Києві під посольством Казахстану відбувається акція на підтримку казахського народу.

Джерело: "Укрінформ"

Деталі: Зазначається, що у заході беруть участь близько сотні людей з прапорами України, Білорусі та Казахстану.

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Мітингувальники закликають до врегулювання конфлікту з дотриманням національного законодавства Казахстану та його міжнародних забов‘язань, а також засуджують введення в країну контингенту Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ).

Водночас учасники акції закликають владу України та країн ЄС адаптувати міграційну політику для потенційних біженців із Казахстану.

Повідомляється, що за дотриманням порядку на акції стежать правоохоронці, ситуація наразі спокійна.

ВІДЕО ДНЯ
 

Передісторія:

  • Протести в Казахстані почалися 2 січня. 5 січня уряд Казахстану відправили у відставку, в Алмати люди захопили акимат (адміністрацію). Згодом стало відомо про захоплення аеропорту Алмати. Влада міста почала "антитерористичну операцію". Надзвичайний стан запровадили на всій території Казахстану.
  • 5 січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв звернувся до країн учасниць Договору про колективну безпеку (ОДКБ) із проханням ввести війська для боротьби з "терористами". Росія направила свої війська для придушення протестів у Казахстані. Також військових російськими літаками відправила Білорусь. Пізніше такі ж рішення прийняли Киргизстан і Таджикистан
  • Влада Казахстану після прибуття російських військових заявила, що станом на 7 січня майже придушила протести і відновила "порядок". Токаєв наказав армії стріляти на ураження по мітингувальникам.
  • МВС Казахстану повідомляє про тисячі  затриманихлюдей в результаті масових протестів.

Знати більше: Революція чи російська окупація? Що відбувається у Казахстані та чого чекати

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Теми: КазахстанмітингиКиїв
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