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У посольства Казахстана в Киеве провели акцию

Понедельник, 10 января 2022, 20:54
все фото: укринформ

В Киеве под посольством Казахстана проходит акция в поддержку казахского народа.

Источник: "Укринформ"

Детали: Отмечается, что в мероприятии принимают участие около сотни людей с флагами Украины, Белоруссии и Казахстана.

Митингующие призывают к урегулированию конфликта с соблюдением национального законодательства Казахстана и его международных обязательств, а также осуждают введение в страну контингента Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

В то же время, участники акции призывают власти Украины и стран ЕС адаптировать миграционную политику для потенциальных беженцев из Казахстана.

Сообщается, что за соблюдением порядка на акции следят правоохранители, ситуация пока спокойная.

 

Передісторія:

  • Протести в Казахстані почалися 2 січня. 5 січня уряд Казахстану відправили у відставку, в Алмати люди захопили акимат(адміністрацію). Згодом стало відомо про захоплення аеропорту Алмати. Влада міста почала "антитерористичну операцію". Надзвичайний стан запровадили на всій території Казахстану.
  • 5 січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв звернувся до країн учасниць Договору про колективну безпеку (ОДКБ) із проханням ввести війська для боротьби з "терористами". Росія направиласвої війська для придушення протестів у Казахстані. Також військових російськими літаками відправила Білорусь. Пізніше такі ж рішення прийняли Киргизстан і Таджикистан
  • Влада Казахстану після прибуття російських військових заявила, що станом на 7 січня майже придушилапротести і відновила "порядок". Токаєв наказав армії стріляти на ураження по мітингувальникам.
  • МВС Казахстану повідомляє про тисячі  затриманихлюдей в результаті масових протестів.

Знати більше: Революція чи російська окупація? Що відбувається у Казахстані та чого чекати

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Темы: КазахстанмитингиКиев


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