У посольства Казахстана в Киеве провели акцию

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В Киеве под посольством Казахстана проходит акция в поддержку казахского народа.

Источник: "Укринформ"

Детали: Отмечается, что в мероприятии принимают участие около сотни людей с флагами Украины, Белоруссии и Казахстана.

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Митингующие призывают к урегулированию конфликта с соблюдением национального законодательства Казахстана и его международных обязательств, а также осуждают введение в страну контингента Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

В то же время, участники акции призывают власти Украины и стран ЕС адаптировать миграционную политику для потенциальных беженцев из Казахстана.

Сообщается, что за соблюдением порядка на акции следят правоохранители, ситуация пока спокойная.

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