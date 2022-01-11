Головні новини понеділка і ночі: 11 мільйонів Порошенка юристам, переговори США та Росії

Представниця США Венді Шерман і представник Росії Сергій Рябков позують перед початком перемовин 10 січня в Женеві. Фото: Getty Images

Порошенко з-за кордону заплатив 11 мільйонів своїм юристам; переговори США і Росії щодо безпеки завершилися у Женеві — актуальні новини 10 січня і ночі.

Про 11 мільйонів Порошенка

Колишній президент Петро Порошенко, який зараз перебуває за межами України, задекларував витрати майже 11 мільйонів гривень на юридичні послуги.

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П’ятий президент Петро Порошенко витратив 11 мільйонів гривень на юридичні послуги у справі проти братів Суркісів, який розглядав Високий суд Лондона, повідомили адвокати.

Про переговори США та Росії

Переговори США та Росії щодо гарантій безпеки в Женеві завершилися. Зустріч проходила на території представництва США при відділенні ООН у Женеві у закритому форматі.

ВІДЕО ДНЯ

Переговори тривали майже 8 годин.

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