Представниця США Венді Шерман і представник Росії Сергій Рябков позують перед початком перемовин 10 січня в Женеві. Фото: Getty Images

Порошенко з-за кордону заплатив 11 мільйонів своїм юристам; переговори США і Росії щодо безпеки завершилися у Женеві — актуальні новини 10 січня і ночі.

Про 11 мільйонів Порошенка

Колишній президент Петро Порошенко, який зараз перебуває за межами України, задекларував витрати майже 11 мільйонів гривень на юридичні послуги.

П’ятий президент Петро Порошенко витратив 11 мільйонів гривень на юридичні послуги у справі проти братів Суркісів, який розглядав Високий суд Лондона, повідомили адвокати.

Про переговори США та Росії

Переговори США та Росії щодо гарантій безпеки в Женеві завершилися. Зустріч проходила на території представництва США при відділенні ООН у Женеві у закритому форматі.

Переговори тривали майже 8 годин.

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