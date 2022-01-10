Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Китай запропонував допомогу Казахстану від "зовнішніх сил"

Понеділок, 10 січня 2022, 17:59
Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї. Фото: Getty Images

Китай готовий допомогти уряду Казахстану, сприяючи у співпраці правоохоронних органів та сил безпеки для подолання зовнішніх загроз країні.

Джерело: Reuters з посиланням на комюніке телефонної розмови міністра закордонних справ Китаю Ван Ї та міністра закордонних справ Казахстану Мухтара Тлуберді

Пряма мова Ван Ї: "Нещодавня колотнеча в Казахстані свідчить, що ситуація в Центральній Азії загрозлива, і ще раз доводить те, що деякі зовнішні сили не хочуть миру і спокою в регіоні".

Деталі: За словами міністра, Китай прагне спільно боротися з потраплянням до країни "закордонних екстремістів".

Перед цим, голова Комуністичної партії Китаю Сі Цзіньпінь запевнив президента Казахстану Касима-Жомарта Токаєва, що Китай підтримує дії казахського уряду в "забезпеченні правопорядку" та уникненні сценарію "кольорової революції", керованої за кордоном.

Кордони Китаю межують з Казахстаном на сході, а також китайський уряд інвестує в розвиток інфраструктури та транспортних шляхів у Казахстані.

Знати більше: Революція чи російська окупація? Що відбувається у Казахстані та чого чекати

Ще не окупація, але інтервенція: які наслідки матиме введення військ РФ у Казахстан

Навіщо Кремль встановлює контроль над Казахстаном

Передісторія:

  • Протести в Казахстані почалися 2 січня. 5 січня уряд Казахстану відправили у відставку, в Алмати люди захопили акимат (адміністрацію). Згодом стало відомо про захоплення аеропорту Алмати. Влада міста почала "антитерористичну операцію". Надзвичайний стан запровадили на всій території Казахстану.
  • 5 січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв звернувся до країн учасниць Договору про колективну безпеку (ОДКБ) із проханням ввести війська для боротьби з "терористами". Росія направила свої війська для придушення протестів у Казахстані. Також військових російськими літаками відправила Білорусь. Пізніше такі ж рішення прийняли Киргизстан і Таджикистан. Президент Росії Владімір Путін пообіцяв 10 січня вивести миротворців, але не прояснив коли.
  • Влада Казахстану після прибуття російських військових заявила, що станом на 7 січня майже придушила протести і відновила "порядок". Токаєв наказав армії стріляти на ураження по мітингувальникам.
  • МВС Казахстану повідомляє про тисячі  затриманих людей в результаті масових протестів.
  • 10 січня Токаєв заявив, що в Казахстані "відновили порядок після спроби державного перевороту". Водночас, у цей же день казахські урядові агенції заявили, що знайшли мертвими двох високопосадовців силових органів країни.

Українська правда
Теми: КазахстанКитаймітингиармія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Сенат США провалив законопроєкт від республіканців про санкції проти "Північного потоку – 2"

відеоЯ не опинюсь за ґратами – Порошенко

Український супутник встановив зв’язок з центром на Хмельниччині

Вакцинація зменшує ризик смертності в 10 разів – статистика МОЗ

Новини 13 січня: заяви РФ про переговори з США, виведення військ ОДКБ з Казахстану

фотоУ понеділок в зоні ООС загинули двоє бійців з Дніпра

Усі новини...
Казахстан
Глава Казахстану заявив, що з моргів викрали тіла "закордонних бойовиків"
Президент Євроради провів переговори з президентом Казахстану
Путін вигадав Токаєву інше ім'я, той не проти
Останні новини
01:21
Радник Байдена: Росія може сфабрикувати привід для вторгнення в Україну
00:35
Сенат США провалив законопроєкт від республіканців про санкції проти "Північного потоку – 2"
23:56
відеоЯ не опинюсь за ґратами – Порошенко
23:29
Британського принца Ендрю позбавили військових звань і титулу
23:11
Український супутник встановив зв’язок з центром на Хмельниччині
22:42
Азербайджан скасував обмеження на в'їзд для українців, які діяли з 2020 року
22:15
Вакцинація зменшує ризик смертності в 10 разів – статистика МОЗ
21:57
Новини економіки: арешт "Більшовика", запуск українського супутника
21:46
Голова Військового комітету НАТО: Переговори з РФ поки не дали результатів
21:33
Уряд ліквідував обласні управління Служби з питань праці
Усі новини...