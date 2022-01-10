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Китай запропонував допомогу Казахстану від "зовнішніх сил"

Понеділок, 10 січня 2022, 16:59
Китай запропонував допомогу Казахстану від зовнішніх сил
Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї. Фото: Getty Images

Китай готовий допомогти уряду Казахстану, сприяючи у співпраці правоохоронних органів та сил безпеки для подолання зовнішніх загроз країні.

Джерело: Reuters з посиланням на комюніке телефонної розмови міністра закордонних справ Китаю Ван Ї та міністра закордонних справ Казахстану Мухтара Тлуберді

Пряма мова Ван Ї: "Нещодавня колотнеча в Казахстані свідчить, що ситуація в Центральній Азії загрозлива, і ще раз доводить те, що деякі зовнішні сили не хочуть миру і спокою в регіоні".

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Деталі: За словами міністра, Китай прагне спільно боротися з потраплянням до країни "закордонних екстремістів".

Перед цим, голова Комуністичної партії Китаю Сі Цзіньпінь запевнив президента Казахстану Касима-Жомарта Токаєва, що Китай підтримує дії казахського уряду в "забезпеченні правопорядку" та уникненні сценарію "кольорової революції", керованої за кордоном.

Кордони Китаю межують з Казахстаном на сході, а також китайський уряд інвестує в розвиток інфраструктури та транспортних шляхів у Казахстані.

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Передісторія:

  • Протести в Казахстані почалися 2 січня. 5 січня уряд Казахстану відправили у відставку, в Алмати люди захопили акимат (адміністрацію). Згодом стало відомо про захоплення аеропорту Алмати. Влада міста почала "антитерористичну операцію". Надзвичайний стан запровадили на всій території Казахстану.
  • 5 січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв звернувся до країн учасниць Договору про колективну безпеку (ОДКБ) із проханням ввести війська для боротьби з "терористами". Росія направила свої війська для придушення протестів у Казахстані. Також військових російськими літаками відправила Білорусь. Пізніше такі ж рішення прийняли Киргизстан і Таджикистан. Президент Росії Владімір Путін пообіцяв 10 січня вивести миротворців, але не прояснив коли.
  • Влада Казахстану після прибуття російських військових заявила, що станом на 7 січня майже придушила протести і відновила "порядок". Токаєв наказав армії стріляти на ураження по мітингувальникам.
  • МВС Казахстану повідомляє про тисячі  затриманих людей в результаті масових протестів.
  • 10 січня Токаєв заявив, що в Казахстані "відновили порядок після спроби державного перевороту". Водночас, у цей же день казахські урядові агенції заявили, що знайшли мертвими двох високопосадовців силових органів країни.

Українська правда
Теми: КазахстанКитаймітингиармія
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