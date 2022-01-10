Китай запропонував допомогу Казахстану від "зовнішніх сил"

Китай готовий допомогти уряду Казахстану, сприяючи у співпраці правоохоронних органів та сил безпеки для подолання зовнішніх загроз країні.

Джерело: Reuters з посиланням на комюніке телефонної розмови міністра закордонних справ Китаю Ван Ї та міністра закордонних справ Казахстану Мухтара Тлуберді

Пряма мова Ван Ї: "Нещодавня колотнеча в Казахстані свідчить, що ситуація в Центральній Азії загрозлива, і ще раз доводить те, що деякі зовнішні сили не хочуть миру і спокою в регіоні".

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Деталі: За словами міністра, Китай прагне спільно боротися з потраплянням до країни "закордонних екстремістів".

Перед цим, голова Комуністичної партії Китаю Сі Цзіньпінь запевнив президента Казахстану Касима-Жомарта Токаєва, що Китай підтримує дії казахського уряду в "забезпеченні правопорядку" та уникненні сценарію "кольорової революції", керованої за кордоном.

Кордони Китаю межують з Казахстаном на сході, а також китайський уряд інвестує в розвиток інфраструктури та транспортних шляхів у Казахстані.

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