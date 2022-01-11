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Главные новости понедельника и ночи: 11 миллионов Порошенко – юристам, переговоры США и России

Вторник, 11 января 2022, 08:00
Представительница США Венди Шерман и представитель России Сергей Рябков позируют перед началом переговоров 10 января в Женеве. Фото: Getty Images

Порошенко из-за границы заплатил 11 миллионов своим юристам; переговоры США и России по безопасности завершились в Женеве – актуальные новости 10 января и ночи.

Об 11 миллионах Порошенко

Порошенко, находящийся сейчас за пределами Украины, задекларировал расходы почти 11 миллионов гривен на юридические услуги.

Пятый президент Петр Порошенко, потративший 11 миллионов гривен на юридические услуги по делу против братьев Суркисов, рассматривавший Высокий суд Лондона, сообщили адвокаты.

О переговорах США и России

Переговоры США и России по гарантиям безопасности в Женеве завершились. Встреча проходила на территории представительства США при отделении ООН в Женеве в закрытом формате.

Переговоры продолжались около 8 часов.

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Украинская правда
Темы: ПорошенкоРосcияСША
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