Представительница США Венди Шерман и представитель России Сергей Рябков позируют перед началом переговоров 10 января в Женеве. Фото: Getty Images

Порошенко из-за границы заплатил 11 миллионов своим юристам; переговоры США и России по безопасности завершились в Женеве – актуальные новости 10 января и ночи.

Об 11 миллионах Порошенко

Порошенко, находящийся сейчас за пределами Украины, задекларировал расходы почти 11 миллионов гривен на юридические услуги.

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Пятый президент Петр Порошенко, потративший 11 миллионов гривен на юридические услуги по делу против братьев Суркисов, рассматривавший Высокий суд Лондона, сообщили адвокаты.

О переговорах США и России

Переговоры США и России по гарантиям безопасности в Женеве завершились. Встреча проходила на территории представительства США при отделении ООН в Женеве в закрытом формате.

ВИДЕО ДНЯ

Переговоры продолжались около 8 часов.

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