Посольство Казахстану відреагувало на нібито "український слід" мітингів
Посольство Казахстану назвало "вкиданням" інформацію про нібито "український слід" подій у країні.
Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на заяву Посольства Казахстану
Дослівно посольство: "Ми зараз відчуваємо, що в Україні нам співпереживають. На жаль, з'являються окремі інсинуації, націлені на те, щоби внести сумнів у наші довірчі відносини. Є вкидання про "український слід" подій у Казахстані. Але ми бачимо, що компетентні органи України на ці сигнали своєчасно реагують".
Деталі: У посольстві додали, що 11 січня очікується виступ глави Казахстану із посланням у парламенті та призначення нового складу уряду.
Повідомляється, що "Казахстан перейшов у нову реальність, яку ще належить усвідомити", але країна має намір "слідувати заявленій ідеології "держави, яка чує"".
Дослівно посольство: "Необхідно буде будувати чіткіші механізми зворотного зв'язку влади з населенням, щоб подібні радикальні події більше не відбувалися. Ми знаємо, що існують різні порівняння подій у Казахстані і з українським Майданом, і з подіями у Білорусі. Але наше глибоке переконання, що між ними не можна ставити знак рівності".
Деталі: У посольстві додали, що "ситуацію незабаром стабілізують, і жодних змін в економічній політиці та інвестиційному кліматі держави не передбачається".
Також повідомляється, що з 9 січня відновлюються рейси за маршрутом Нур-Султан – Київ – Нур-Султан.
Усього наразі із Казахстану повернулося 33 українці, а з Києва відправили 91 громадянина Казахстану.
На повернення додому чекають 116 українських громадян, які залишилися в Алмати.
Що було раніше: Президент Росії Володимир Путін заявив, що на території країн ОДКБ не допустять реалізувати "кольорових революцій", а в Казахстані застосовувалися "майданні технології".
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Передісторія:
- Протести в Казахстані почалися 2 січня. 5 січня уряд Казахстану відправили у відставку, в Алмати люди захопили акимат (адміністрацію). Згодом стало відомо про захоплення аеропорту Алмати. Влада міста почала "антитерористичну операцію". Надзвичайний стан запровадили на всій території Казахстану.
- 5 січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв звернувся до країн учасниць Договору про колективну безпеку (ОДКБ) із проханням ввести війська для боротьби з "терористами". Росія направила свої війська для придушення протестів у Казахстані. Також військових російськими літаками відправила Білорусь. Пізніше такі ж рішення прийняли Киргизстан і Таджикистан.
- Влада Казахстану після прибуття російських військових заявила, що станом на 7 січня майже придушила протести і відновила "порядок". Токаєв наказав армії стріляти на ураження по мітингувальниках.
- МВС Казахстану повідомляє про тисячі затриманих людей в результаті масових протестів.