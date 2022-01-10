Посольство Казахстану відреагувало на нібито "український слід" мітингів

Посольство Казахстану назвало "вкиданням" інформацію про нібито "український слід" подій у країні.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на заяву Посольства Казахстану

Дослівно посольство: "Ми зараз відчуваємо, що в Україні нам співпереживають. На жаль, з'являються окремі інсинуації, націлені на те, щоби внести сумнів у наші довірчі відносини. Є вкидання про "український слід" подій у Казахстані. Але ми бачимо, що компетентні органи України на ці сигнали своєчасно реагують".

Деталі: У посольстві додали, що 11 січня очікується виступ глави Казахстану із посланням у парламенті та призначення нового складу уряду.

Повідомляється, що "Казахстан перейшов у нову реальність, яку ще належить усвідомити", але країна має намір "слідувати заявленій ідеології "держави, яка чує"".

Дослівно посольство: "Необхідно буде будувати чіткіші механізми зворотного зв'язку влади з населенням, щоб подібні радикальні події більше не відбувалися. Ми знаємо, що існують різні порівняння подій у Казахстані і з українським Майданом, і з подіями у Білорусі. Але наше глибоке переконання, що між ними не можна ставити знак рівності".

Деталі: У посольстві додали, що "ситуацію незабаром стабілізують, і жодних змін в економічній політиці та інвестиційному кліматі держави не передбачається".

Також повідомляється, що з 9 січня відновлюються рейси за маршрутом Нур-Султан – Київ – Нур-Султан.

Усього наразі із Казахстану повернулося 33 українці, а з Києва відправили 91 громадянина Казахстану.

На повернення додому чекають 116 українських громадян, які залишилися в Алмати.

Що було раніше: Президент Росії Володимир Путін заявив, що на території країн ОДКБ не допустять реалізувати "кольорових революцій", а в Казахстані застосовувалися "майданні технології".

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