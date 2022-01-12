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Головні новини 11 січня і ночі: можливий статус "НАТО-плюс", нова хвиля Covid

Середа, 12 січня 2022, 08:00
фото: Getty Images

У Конгресі США пропонують визнати за Україною статус країни "НАТО-плюс"; в Україні починається нова хвиля коронавірусу — актуальні новини 11 січня і ночі.

Про статус "НАТО-плюс"

Американські конгресмени від Республіканської партії зареєстрували законопроєкт, який оголосить Україну "країною НАТО-плюс" і полегшить надання збройної та безпекової допомоги в разі військової агресії.

Про нову хвилю коронавірусу

Науковці прогнозують нову хвилю коронавірусу в Україні, оскільки кількість позитивних тестів зросла майже на 40% відносно кінця грудня.

За оцінкою науковців, Україна слідує тенденціям країн східної Європи (Чехія, Румунія, Болгарія та ін.) з невеликою затримкою в часі.

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Про інші важливі новини

У Києві рецидивісти побили та пограбували телеведучого Андрія Куликова, нападників затримано, суд арештував їх.

У Міністерстві оборони Росії заявили, що перекидають військову техніку та солдатів до кордону з Україною для проведення там військових навчань. Повідомляється, що на навчання направлено близько 3 тисяч військових та 300 одиниць військової техніки.

Раніше американське видання New York Times написало, що РФ почала перекидати до кордонів України військові гелікоптери. На думку авторів статті, це може бути сигналом, що підготовка до потенційного нападу Росії на Україну продовжується.

Нетверезий начальник управління стратегічних розслідувань Нацполіції в Одеській області В'ячеслав Єфтеній, якого зупинили патрульні у Чернівецькій області, намагався "домовитися" і правоохоронцями. З вересня 2021 року Єфтеній перебуває у декреті.

Заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква розповів, що на зустрічі Комісії Україна-НАТО українська сторона озброїла партнерів аргументами перед переговорами з РФ і висловила позицію щодо майбутнього саміту Альянсу у Мадриді.

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський повідомив, що уже із лютого 2022 року правоохоронці отримають підвищення заробітної плати.

Заступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд заявила, що Росія приготувала плани саботажу та внутрішньої дестабілізації щодо України.

Упродовж доби 11 січня в зоні ООС з боку проросійських найманців зафіксоване 1 порушення режиму припинення вогню, загинув український військовий.

Українська правда
Теми: НАТОУкраїнакоронавірус


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