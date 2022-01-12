Главные новости 11 января и ночи: возможный статус "НАТО-плюс", новая волна Covid

В Конгрессе США предлагают признать за Украиной статус страны "НАТО-плюс"; в Украине начинается новая волна коронавируса – актуальные новости 11 января и ночи.

О статусе "НАТО-плюс"

Американские конгрессмены от Республиканской партии зарегистрировали законопроект, который объявит Украину "страной НАТО-плюс" и облегчит оказание вооруженной и безопасности в случае военной агрессии.

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О новой волне коронавируса

Ученые прогнозируют новую волну коронавируса в Украине, поскольку количество положительных тестов выросло почти на 40% по отношению к концу декабря.

По оценке ученых, Украина следует тенденциям стран восточной Европы (Чехия, Румыния, Болгария и др.) с небольшой задержкой во времени.

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О других важных новостях

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