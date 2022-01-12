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Главные новости 11 января и ночи: возможный статус "НАТО-плюс", новая волна Covid

Среда, 12 января 2022, 07:00
Главные новости 11 января и ночи: возможный статус НАТО-плюс, новая волна Covid
фото: Getty Images

В Конгрессе США предлагают признать за Украиной статус страны "НАТО-плюс"; в Украине начинается новая волна коронавируса – актуальные новости 11 января и ночи.

О статусе "НАТО-плюс"

Американские конгрессмены от Республиканской партии зарегистрировали законопроект, который объявит Украину "страной НАТО-плюс" и облегчит оказание вооруженной и безопасности в случае военной агрессии.

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О новой волне коронавируса

Ученые прогнозируют новую волну коронавируса в Украине, поскольку количество положительных тестов выросло почти на 40% по отношению к концу декабря.

По оценке ученых, Украина следует тенденциям стран восточной Европы (Чехия, Румыния, Болгария и др.) с небольшой задержкой во времени.

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О других важных новостях

В Киеве рецидивисты избили и ограбили телеведущего Андрея Куликова, нападавшие задержаны, суд арестовал их.

В Министерстве обороны России заявили, что опрокидывают военную технику и солдат к границе с Украиной для проведения там военных учений. Сообщается, что на обучение направлено около 3 тысяч военных и 300 единиц военной техники.

Ранее американское издание New York Times написало, что РФ начала опрокидывать к границам Украины военные вертолеты. По мнению авторов статьи, это может являться сигналом, что подготовка к потенциальному нападению России на Украину продолжается.

Нетрезвый начальник управления стратегических расследований Нацполиции в Одесской области Вячеслав Ефтений, которого остановили патрульные в Черновицкой области, пытался "договориться" и правоохранителями. С сентября 2021 года Ефтений находится в декрете.

Заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква рассказал, что на встрече Комиссии Украина-НАТО украинская сторона вооружила партнеров аргументами перед переговорами с РФ и высказала позицию по поводу предстоящего саммита Альянса в Мадриде.

Министр внутренних дел Денис Монастырский сообщил, что с февраля 2022 года правоохранители получат повышение заработной платы.

Заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд заявила, что Россия приготовила планы саботажа и внутренней дестабилизации в отношении Украины.

За сутки 11 января со стороны пророссийских наемников зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня, погиб украинский военный.

Темы: НАТОУкраинакоронавирус
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