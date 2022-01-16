Головні новини суботи і ночі: звернення Порошенка, звільнення Шевченка
"Для вас погана новина": Порошенко звернувся до Зеленського; Шевченка звільнили з італійського "Дженоа" – актуальні новини 15 січня і ночі.
Про звернення Порошенка
Колишній президент, народний депутат Петро Порошенко опублікував відеозвернення до глави держави Володимира Зеленського й анонсував повернення до України.
На день повернення Порошенка, 17 січня, Печерський суд Києва призначив засідання, на якому обиратимуть запобіжний захід колишньому президенту у справі про державну зраду.
Про звільнення Шевченка
Українського футболіста Андрія Шевченка офіційно звільнено з посади головного тренера італійського "Дженоа".
Після того, як українського футболіста й тренера Шевченка офіційно звільнили з посади очільника італійського "Дженоа", президент Володимир Зеленський закликав спортсмена повернутися до України.
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