Головні новини суботи і ночі: звернення Порошенка, звільнення Шевченка

"Для вас погана новина": Порошенко звернувся до Зеленського; Шевченка звільнили з італійського "Дженоа" – актуальні новини 15 січня і ночі.

Про звернення Порошенка

Колишній президент, народний депутат Петро Порошенко опублікував відеозвернення до глави держави Володимира Зеленського й анонсував повернення до України.

На день повернення Порошенка, 17 січня, Печерський суд Києва призначив засідання, на якому обиратимуть запобіжний захід колишньому президенту у справі про державну зраду.

Про звільнення Шевченка

Українського футболіста Андрія Шевченка офіційно звільнено з посади головного тренера італійського "Дженоа".

Після того, як українського футболіста й тренера Шевченка офіційно звільнили з посади очільника італійського "Дженоа", президент Володимир Зеленський закликав спортсмена повернутися до України.

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Про інші важливі новини

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Речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Росія не причетна до кібератак на українські сайти.

Пєсков заявив про високу напругу на кордоні з Україною, і що Росія хоче "дуже конкретну відповідь на свої дуже конкретні пропозиції".