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Головні новини суботи і ночі: звернення Порошенка, звільнення Шевченка

Неділя, 16 січня 2022, 07:00
Головні новини суботи і ночі: звернення Порошенка, звільнення Шевченка
Петро Порошенко. фото з сайті "Євросолідарності"

"Для вас погана новина": Порошенко звернувся до Зеленського; Шевченка звільнили з італійського "Дженоа" – актуальні новини 15 січня і ночі.

Про звернення Порошенка

Колишній президент, народний депутат Петро Порошенко опублікував відеозвернення до глави держави Володимира Зеленського й анонсував повернення до України.

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На день повернення Порошенка, 17 січня, Печерський суд Києва призначив засідання, на якому обиратимуть запобіжний захід колишньому президенту у справі про державну зраду.

Про звільнення Шевченка

Українського футболіста Андрія Шевченка офіційно звільнено з посади головного тренера італійського "Дженоа".

ВІДЕО ДНЯ

Після того, як українського футболіста й тренера Шевченка офіційно звільнили з посади очільника італійського "Дженоа", президент Володимир Зеленський закликав спортсмена повернутися до України.

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Про інші важливі новини

Як мінімум із двох бригад Східного військового округу РФ перекидають "Іскандери" у західному напрямку, при цьому під відео про пересування озброєнь є інформація, що російські ракетні комплекси прямують "в Україну".

Українська розвідка повідомляє, що в окупованій Горлівці з ємностей із аміаком витікають у повітря отруйні речовини, що може бути використано як привід для розширення збройної агресії проти України.

Після кібератаки на сайти українських міністерств у п'ятницю американські експерти попереджають про можливі серйозніші атаки, які можуть порушити життя простих українців.

Водія позашляховика, який у Києві напав на людину через зауваження про неправильну паркову, взято під варту з можливістю внесення застави у сумі майже 1 млн гривень.

Заступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд попередила, що Вашингтон розробив багато різних варіантів болючого впливу на Москву у випадку, якщо влада РФ наважиться на повномасштабне вторгнення в Україну.

Речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Росія не причетна до кібератак на українські сайти.

Пєсков заявив про високу напругу на кордоні з Україною, і що Росія хоче "дуже конкретну відповідь на свої дуже конкретні пропозиції".

Українська правда
Теми: ПорошенкоЗеленськийШевченко-футболіст
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