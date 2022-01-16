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Главные новости субботы и ночи: обращение Порошенко, увольнение Шевченко

Воскресенье, 16 января 2022, 08:00
Петр Порошенко. фото с сайта "Евросолидарности"

"Для вас плохая новость": Порошенко обратился к Зеленскому; Шевченко уволили из итальянского "Дженоа" – актуальные новости 15 января и ночи.

Об обращении Порошенко

Бывший президент, народный депутат Петр Порошенко опубликовал видеообращение к главе государства Владимиру Зеленскому и анонсировал возвращение в Украину.

На день возвращения Порошенко, 17 января, Печерский суд Киева назначил заседание, на котором будет избрана мера пресечения бывшему президенту по делу о государственной измене.

Об увольнении Шевченко

Украинский футболист Андрей Шевченко официально уволен с должности главного тренера итальянского "Дженоа".

После того, как украинского футболиста и тренера Шевченко официально уволили с должности главу итальянского "Дженоа", президент Владимир Зеленский призвал спортсмена вернуться в Украину.

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О других важных новостях

Как минимум из двух бригад Восточного военного округа РФ перебрасывают "Искандеры" в западном направлении, при этом под видео о передвижении вооружений есть информация, что российские ракетные комплексы направляются "в Украину".

Украинская разведка сообщает, что в оккупированной Горловке из емкостей с аммиаком утекают в воздух ядовитые вещества, которые могут быть использованы как повод для расширения вооруженной агрессии против Украины.

После кибератаки на сайты украинских министерств в пятницу американские эксперты предупреждают о возможных более серьезных атаках, которые могут нарушить жизнь простых украинцев.

Водитель внедорожника, который в Киеве напал на человека из-за замечаний о неправильной парковке, взят под стражу с возможностью внесения залога в сумме почти 1 млн. гривен.

Заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд предупредила, что Вашингтон разработал много разных вариантов болезненного воздействия на Москву в случае, если власти РФ решатся на полномасштабное вторжение в Украину.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия не причастна к кибератакам на украинские сайты.

Песков заявил о высоком напряжении на границе с Украиной, и что Россия хочет "очень конкретный ответ на свои очень конкретные предложения".

Украинская правда
Темы: ПорошенкоЗеленскийШевченко-футболист


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