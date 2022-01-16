Главные новости субботы и ночи: обращение Порошенко, увольнение Шевченко

"Для вас плохая новость": Порошенко обратился к Зеленскому; Шевченко уволили из итальянского "Дженоа" – актуальные новости 15 января и ночи.

Об обращении Порошенко

Бывший президент, народный депутат Петр Порошенко опубликовал видеообращение к главе государства Владимиру Зеленскому и анонсировал возвращение в Украину.

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На день возвращения Порошенко, 17 января, Печерский суд Киева назначил заседание, на котором будет избрана мера пресечения бывшему президенту по делу о государственной измене.

Об увольнении Шевченко

Украинский футболист Андрей Шевченко официально уволен с должности главного тренера итальянского "Дженоа".

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После того, как украинского футболиста и тренера Шевченко официально уволили с должности главу итальянского "Дженоа", президент Владимир Зеленский призвал спортсмена вернуться в Украину.

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