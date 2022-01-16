Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Главные новости субботы и ночи: обращение Порошенко, увольнение Шевченко

Воскресенье, 16 января 2022, 07:00
Главные новости субботы и ночи: обращение Порошенко, увольнение Шевченко
Петр Порошенко. фото с сайта "Евросолидарности"

"Для вас плохая новость": Порошенко обратился к Зеленскому; Шевченко уволили из итальянского "Дженоа" – актуальные новости 15 января и ночи.

Об обращении Порошенко

Бывший президент, народный депутат Петр Порошенко опубликовал видеообращение к главе государства Владимиру Зеленскому и анонсировал возвращение в Украину.

Реклама:

На день возвращения Порошенко, 17 января, Печерский суд Киева назначил заседание, на котором будет избрана мера пресечения бывшему президенту по делу о государственной измене.

Об увольнении Шевченко

Украинский футболист Андрей Шевченко официально уволен с должности главного тренера итальянского "Дженоа".

ВИДЕО ДНЯ

После того, как украинского футболиста и тренера Шевченко официально уволили с должности главу итальянского "Дженоа", президент Владимир Зеленский призвал спортсмена вернуться в Украину.

Про телеграмм-канал УП. Стрічка

Подписывайтесь на наш новостной телеграмм-канал УП. Стрічка.

Каждый день мы публикуем короткие и оперативные новости о том, что происходит в Украине и мире.

О других важных новостях

Как минимум из двух бригад Восточного военного округа РФ перебрасывают "Искандеры" в западном направлении, при этом под видео о передвижении вооружений есть информация, что российские ракетные комплексы направляются "в Украину".

Украинская разведка сообщает, что в оккупированной Горловке из емкостей с аммиаком утекают в воздух ядовитые вещества, которые могут быть использованы как повод для расширения вооруженной агрессии против Украины.

После кибератаки на сайты украинских министерств в пятницу американские эксперты предупреждают о возможных более серьезных атаках, которые могут нарушить жизнь простых украинцев.

Водитель внедорожника, который в Киеве напал на человека из-за замечаний о неправильной парковке, взят под стражу с возможностью внесения залога в сумме почти 1 млн. гривен.

Заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд предупредила, что Вашингтон разработал много разных вариантов болезненного воздействия на Москву в случае, если власти РФ решатся на полномасштабное вторжение в Украину.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия не причастна к кибератакам на украинские сайты.

Песков заявил о высоком напряжении на границе с Украиной, и что Россия хочет "очень конкретный ответ на свои очень конкретные предложения".

Украинская правда
Темы: ПорошенкоЗеленскийШевченко-футболист
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Порошенко
Суд признал виновным Герасимова в недекларировании дома в Испании, но не наказал
Найем об оскорблениях "порохоботов" в сети: "Порошенко должен понести за это политическую ответственность"
Александр Мартыненко: как руководят президенты, роль Ермака, политика за кулисами
Последние новости
22:39
Экономические новости 26 декабря: что будет с метро на Виноградарь, в Минфине назвали цену войны в 2023 году
22:34
Пассажиры херсонского поезда безопасно добрались до Николаева автобусами
22:03
фото, обновленоСМИ: Спутник показал еще одно затонувшее судно в Феодосии
22:02
Правительство России обязало регионы срочно повысить цены на электричество для населения
21:56
ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский
21:55
Закон про мобилизацию, электронные повістки, отстрочка, демобилизация та реестр должников. Какие изменения в законопроекте от Кабмина
21:47
Экс-министры обороны Британии призвали поторопиться с объявлением помощи Украине на 2024 год
21:37
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга, летят на Хмельницкую область
21:35
Водители ждут выезда из Польши через Дорогуск более 30 дней
21:19
Инвестировать в Украину выгодно, несмотря на войну: инвесторы объяснили, почему - исследование
Все новости...
Реклама: