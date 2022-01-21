Байден обговорить 22-23 січня з радниками письмові відповіді на вимоги Росії 

Байден у ході пресконференції 19 січня 2022 року. Фото: Getty images

Президент США Джо Байден на вихідних 22-23 січня планує обговорити з представниками органів національної безпеки письмову відповідь на вимоги Росії про надання "гарантій нерозширення НАТО".

Джерело: трансляція брифінгу Псакі в Білому домі

Пряма мова Псакі: "На вихідних президент зустрінеться в Кемп-Девіді з командою по нацбезпеці для обговорення, хтось буде присутній у віртуальному форматі, хтось – в очному".

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Деталі: Крім того, Псакі додала, що США будуть консультуватися з партнерами й союзниками в НАТО стосовно письмової відповіді росіянам про "гарантії нерозширення НАТО".

Також Псакі заявила, що найближчими днями американська влада почне постачати Україні протитанкове озброєння, боєприпаси та військове обладнання на суму $200 мільйонів.

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