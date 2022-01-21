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Байден обговорить 22-23 січня з радниками письмові відповіді на вимоги Росії 

П'ятниця, 21 січня 2022, 20:43
Байден обговорить 22-23 січня з радниками письмові відповіді на вимоги Росії 
Байден у ході пресконференції 19 січня 2022 року. Фото: Getty images

Президент США Джо Байден на вихідних 22-23 січня планує обговорити з представниками органів національної безпеки письмову відповідь на вимоги Росії про надання "гарантій нерозширення НАТО".

Джерело: трансляція брифінгу Псакі в Білому домі

Пряма мова Псакі: "На вихідних президент зустрінеться в Кемп-Девіді з командою по нацбезпеці для обговорення, хтось буде присутній у віртуальному форматі, хтось – в очному".

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Деталі: Крім того, Псакі додала, що США будуть консультуватися з партнерами й союзниками в НАТО стосовно письмової відповіді росіянам про "гарантії нерозширення НАТО".

Також Псакі заявила, що найближчими днями американська влада почне постачати Україні протитанкове озброєння, боєприпаси та військове обладнання на суму $200 мільйонів. 

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ
  • У грудні 2021 року, на тлі ескалації безпекової ситуації довкола російських військ уздовж українських кордонів, Росія оприлюднила вимоги до НАТО про "гарантії безпеки", зокрема, росіяни поставили ультиматум Заходу юридично зобов’язатися не приймати Україну до військового альянсу.
  • 21 січня 2022 року міністр закордонних справ Серґєй Лавров пригрозив державному секретареві США Ентоні Блінкену, що ігнорування Заходом вимог Росії та відсутність письмових відповідей призведе до "найбільш серйозних наслідків". Держсекретар США відреагував, що США нададуть "письмову відповідь" Росії наступного тижня.
  • Водночас, партнери України з НАТО почали надавати військове озброєння, зокрема протитанкові засоби. Балтійські країни отримали дозвіл від США передати Україні американські протитанкові комплекси Javelin та протиповітряні ракети Stinger. 17 січня Велика Британія вирішила Україні постачати близько 2000 протитанкових комплексів NLAW. Згодом британський міністр оборони Бен Воллес додав, що вони готові надати ще більше зброї Україні заради зменшення ймовірності повномасштабного нападу Росії. Крім того, за переміщеннями російських військ уздовж українських кордонів стежать військові розвідувальні літаки НАТО з неба.
  • Генеральний штаб Збройних сил України заявив, що росіяни накопичують російську військову техніку на тимчасово окупованих територіях Донбасу, що порушує положення Мінських угод. Ці твердження підтверджують українські розвідники Міноборони, додаючи, що росіяни завозять дедалі більше пального, боєприпасів та артилерії в ОРДЛО.
  • До Білорусі російське командування перекидає два дивізіони зенітно-ракетних комплексів С-400. Російські журналісти знайшли докази, як родичі та друзі російських кадрових військових обговорюють у соцмережах, що їх забрали на "навчання" та "відрядження" до України та Білорусі на 6-9 місяців. Росія сконцентрувала близько 100 тисяч солдатів у прикордонних з Україною областях та тимчасово окупованому Криму. Журналісти-розслідувачі повідомляли, що Росія перекидає з Далекого Сходу танки та бойові установки "Град" та "Іскандер".

Денис Карловський, УП
Теми: БайденРосіяНАТОвійнаСША
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