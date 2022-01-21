Байден обсудит 22-23 января с советниками письменные ответы на требования России

Президент США Джо Байден планирует на выходных 22-23 января обсудить с представителями органов национальной безопасности письменный ответ на требования России о предоставлении "гарантий нерасширения НАТО".

Источник: трансляция брифинга Псаки в Белом доме

Прямая речь Псаки: "На выходных президент встретится в Кемп-Дэвиде с командой по нацбезопасности для обсуждения, кто-то будет присутствовать в виртуальном формате, кто-то – в очном".

Детали: Кроме того, Псаки добавила, что США будут консультироваться с партнерами и союзниками в НАТО по поводу письменного ответа россиянам о "гарантиях нерасширения НАТО".

Также Псаки заявила, что в ближайшие дни американские власти начнут поставлять Украине противотанковое вооружение, боеприпасы и военное оборудование на сумму $200 миллионов. Более того, Украине предоставят военные вертолеты М-17 из резервов Вооруженных сил США.

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