Байден обсудит 22-23 января с советниками письменные ответы на требования России
Президент США Джо Байден планирует на выходных 22-23 января обсудить с представителями органов национальной безопасности письменный ответ на требования России о предоставлении "гарантий нерасширения НАТО".
Источник: трансляция брифинга Псаки в Белом доме
Прямая речь Псаки: "На выходных президент встретится в Кемп-Дэвиде с командой по нацбезопасности для обсуждения, кто-то будет присутствовать в виртуальном формате, кто-то – в очном".
Детали: Кроме того, Псаки добавила, что США будут консультироваться с партнерами и союзниками в НАТО по поводу письменного ответа россиянам о "гарантиях нерасширения НАТО".
Также Псаки заявила, что в ближайшие дни американские власти начнут поставлять Украине противотанковое вооружение, боеприпасы и военное оборудование на сумму $200 миллионов.
Предыстория:
- В декабре 2021 года, на фоне эскалации ситуации безопасности вокруг российских войск вдоль украинских границ, Россия обнародовала требования к НАТО о "гарантиях безопасности", в частности, в них поставили ультиматум юридически обязаться не принимать Украину в военный альянс.
- 21 января 2022 года министр иностранных дел Сергей Лавров пригрозил государственному секретарю США Энтони Блинкену, что игнорирование Западом требований России и отсутствие письменных ответов приведет к "наиболее серьезным последствиям". Госсекретарь США отреагировал, что США предоставят "письменный ответ" России на следующей неделе.
- В то же время, партнеры Украины из НАТО начали предоставлять военное вооружение, в том числе противотанковые средства. Балтийские страны получили разрешение США передать Украине американские противотанковые комплексы Javelin и противовоздушные ракеты Stinger. 17 января Великобритания решила поставить Украине около 2000 противотанковых комплексов NLAW. Впоследствии британский министр обороны Бен Уоллес добавил, что они готовы предоставить еще больше оружия Украине ради уменьшения вероятности полномасштабного нападения России. Кроме того, за перемещениями российских войск вдоль украинских границ следят военные разведывательные самолеты НАТО с неба.
- Генеральный штаб Вооруженных сил Украины заявил, что россияне накапливают российскую военную технику на временно оккупированных территориях Донбасса, что нарушает положения Минских соглашений. Эти утверждения подтверждают украинские разведчики Минобороны, в частности добавив, что россияне завозят все больше горючего, боеприпасов и артиллерии.
- В Беларусь российское командование перебросила два дивизиона зенитно-ракетных комплексов С-400. Российские журналисты нашли доказательства, как родственники и друзья российских кадровых военных обсуждают в соцсетях, что их забрали на "учения" и "командировки" в Украину и Беларусь на 6-9 месяцев. Россия сконцентрировала около 100 тысяч солдат в приграничных с Украиной областях и временно оккупированном Крыму. Журналисты-расследователи сообщали, что Россия перебросила с Дальнего Востока танки и боевые установки "Град" и "Искандер".