Головні новини п’ятниці і ночі: Зеленський про Харків, нові санкції РНБО

Зеленський запровадив нові санкції РНБО і заявив, що спроба вторгнення РФ у Харків стане початком великомасштабної війни – актуальні новини 21 січня.

Про санкції

Президент Володимир Зеленський підписав указ про запровадження нових санкцій Ради національної безпеки й оборони.

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Cанкції застосували проти австрійського архітектурного бюро Coop Himmelb(l)au та шістьох його працівників, зокрема засновника Вольфа Прікса. Вони розробили проєкт театру опери та балету в окупованому Севастополі для російської окупаційної адміністрації. У цьому ж переліку санкції проти 23 російських компаній.

В інших переліках санкції застосували проти російських суддів з окупованого Криму та членів російської окупаційної адміністрації на Кримському півострові.

До списку підсанкційних осіб потрапив російський дизайнер і блогер Артемій Лебєдєв.

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Також президент запровадив санкції проти кіпрської офшорної компанії BISCONE LIMITED.

Про Харків

Зеленський вважає, що Росія може почати вторгнення у великі міста, зокрема в Харків, на підставі захисту російськомовного населення і це буде початком великомасштабної війни.

Харківський міський голова Ігор Терехов заявив, що Харків був і буде українським, і що на захист свого міста стануть не лише харків'яни, а й усі українці. Мер запевняє, що місто готове дати "тверду відсіч потенційному загарбникові", оскільки "всі сили та засоби для того, щоб відстояти Харків, є".

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