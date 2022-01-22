Главные новости пятницы и ночи: Зеленский о Харькове, новые санкции СНБО
Зеленский ввел новые санкции СНБО и заявил, что попытка вторжения РФ в Харьков станет началом крупномасштабной войны – актуальные новости 21 января.
О санкциях
Президент Владимир Зеленский подписал указ о введении новых санкций Совета национальной безопасности и обороны.
Санкции применили против австрийского архитектурного бюро Coop Himmelb(l)au и шестерых его работников, в том числе основателя Вольфа Прикса. Они разработали проект театра оперы и балета в оккупированном Севастополе для российской оккупационной администрации. В этом же списке санкции против 23 российских компаний.
В других перечнях санкции были применены против российских судей из оккупированного Крыма и членов российской оккупационной администрации на Крымском полуострове.
В список подсанкционных лиц попал российский дизайнер и блогер Артемий Лебедев.
Также президент ввел санкции против кипрской оффшорной компании BISCONE LIMITED.
О Харькове
Зеленский считает, что Россия может начать вторжение в крупные города, в частности, в Харьков, на основании защиты русскоговорящего населения, и это будет началом крупномасштабной войны.
Харьковский мэр Игорь Терехов заявил, что Харьков был и будет украинским, и что в защиту своего города станут не только харьковчане, но и все украинцы. Мэр уверяет, что город готов дать "твердый отпор потенциальному захватчику", поскольку "все силы и средства для того, чтобы отстоять Харьков, есть".
О других важных новостях
По данным СМИ, Германия отказывается выдавать Эстонии разрешение на экспорт немецкого оружия в Украину.
В Киев прибыла первая часть военной помощи от Соединенных Штатов.
Министерство обороны подготовило новую редакцию приказа о военном учете для женщин по некоторым профессиям.
"Красный" уровень эпидемической опасности вводится в Ивано-Франковской области с 24 января.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что пересечение украинской границы хоть одним российским военным будет означать нападение на Украину.
Офис генпрокурора обжаловал меру пресечения Порошенко по делу о незаконных поставках угля из ОРДЛО — прокуроры настаивают на содержании под стражей с альтернативой залогу в 1 млрд грн.
ГБР сообщило, что, согласно последним данным, первым убитым во время событий Революции Достоинства был активист Юрий Вербицкий, а не Сергей Нигоян, как считалось ранее.
Канада предоставит правительству Украины кредит в размере до 120 миллионов канадских долларов на фоне попыток России дестабилизировать Украину.