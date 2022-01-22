Главные новости пятницы и ночи: Зеленский о Харькове, новые санкции СНБО

Зеленский ввел новые санкции СНБО и заявил, что попытка вторжения РФ в Харьков станет началом крупномасштабной войны – актуальные новости 21 января.

О санкциях

Президент Владимир Зеленский подписал указ о введении новых санкций Совета национальной безопасности и обороны.

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Санкции применили против австрийского архитектурного бюро Coop Himmelb(l)au и шестерых его работников, в том числе основателя Вольфа Прикса. Они разработали проект театра оперы и балета в оккупированном Севастополе для российской оккупационной администрации. В этом же списке санкции против 23 российских компаний.

В других перечнях санкции были применены против российских судей из оккупированного Крыма и членов российской оккупационной администрации на Крымском полуострове.

В список подсанкционных лиц попал российский дизайнер и блогер Артемий Лебедев.

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Также президент ввел санкции против кипрской оффшорной компании BISCONE LIMITED.

О Харькове

Зеленский считает, что Россия может начать вторжение в крупные города, в частности, в Харьков, на основании защиты русскоговорящего населения, и это будет началом крупномасштабной войны.

Харьковский мэр Игорь Терехов заявил, что Харьков был и будет украинским, и что в защиту своего города станут не только харьковчане, но и все украинцы. Мэр уверяет, что город готов дать "твердый отпор потенциальному захватчику", поскольку "все силы и средства для того, чтобы отстоять Харьков, есть".

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