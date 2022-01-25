Байден рассматривает персональные санкции против Путина
Президент США Джо Байден рассматривает возможность введения персональных санкций против президента РФ Владимира Путина.
Источник: ответ Байдена журналистам во время визита магазина в Вашингтоне, брифинг спикера Белого дома Джен Псаки
Прямая речь Байдена: "Я объяснил Путину еще в начале, что в случае вторжения в Украину ему придется иметь дело с серьезными последствиями, включая жесткие экономические санкции. Кроме того, я буду вынужден увеличить военное присутствие подразделений США на восточных границах НАТО – Польши, Румынии и т.д.
Я считаю, что сейчас все зависит от Путина. Я думаю, что даже его окружение не уверено, что он собирается делать".
Прямая речь журналиста: "Думаете ли вы над тем, что применить санкции конкретно против него (Путина – ред.), если он решит все же начать вторжение?"
Прямая речь Байдена: "Да, я буду рассматривать (такую возможность – ред.)"
Детали: Байден объяснил, что он готов разместить 8500 американских солдат в восточных странах-членах НАТО в случае повышения военного напряжения, в том числе на белорусско-польской границе. По словам Псаки, такое решение будет принято совместно с партнерами по альянсу.
По его мнению, это должно сигнализировать Путину, что США неизменно верны принципу, что нападение на одну страну-члена НАТО означает нападение на весь альянс.
Кроме того, Байден сказал, что такое вторжение будет величайшей военной операцией в Европе со времен окончания Второй мировой войны, и это изменит весь мир.
В то же время, по словам пресс-секретаря Псаки, в Белом доме не имеют "ни намерений, ни интереса, ни желания" размещать американских военнослужащих на территории Украины.
Предыстория:
- Самолет с третьей частью помощи приземлился в Борисполе около 16:00 25 января, в частности с около тремя сотнями противотанковых комлпексов Javelin. В ночь на 22 января в Киев прибыла первая часть военной помощи от Соединенных Штатов, в том числе около 90,7 тонн летального оружия и боеприпасов, а 23 января – вторая часть, "более 80 тонн оружия".
- 24 января государственный департамент обороны США повысил уровень боевой готовности около 8,5 тысячи солдат, дислоцированных на территории Штатов. В случае ухудшения ситуации в Европе они оперативно будут размещены в восточных странах-членах НАТО.
- Ранее 25 января премьер Джонсон заявил, что он верит в планы России по молниеносному наступлению в Украине и захвату Киева, несмотря на то, что большинство западных стран не планируют эвакуировать свои дипломатические представительства. Позже, выступая в парламенте, Джонсон пообещал, что Британия, не задумываясь, введет национальные санкции против России и ее высшего руководства в случае вторжения, а также заявил, что не позволит России возвести новый "Железный занавес".
- Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил 25 января, что альянс не будет размещать своих военных на территории Украины. Кроме того, он рассказал, каким будет содержание письменных ответов альянса по требованию России предоставить "гарантии" о предстоящем блокировании присоединения новых стран.
- На свой день рождения президент Владимир Зеленский записал видео, где попросил украинцев не паниковать и заверил, что власть работает над достижением мира.