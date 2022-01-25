Байден рассматривает персональные санкции против Путина

Президент США Джо Байден рассматривает возможность введения персональных санкций против президента РФ Владимира Путина.

Источник: ответ Байдена журналистам во время визита магазина в Вашингтоне, брифинг спикера Белого дома Джен Псаки

Прямая речь Байдена: "Я объяснил Путину еще в начале, что в случае вторжения в Украину ему придется иметь дело с серьезными последствиями, включая жесткие экономические санкции. Кроме того, я буду вынужден увеличить военное присутствие подразделений США на восточных границах НАТО – Польши, Румынии и т.д.

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Я считаю, что сейчас все зависит от Путина. Я думаю, что даже его окружение не уверено, что он собирается делать".

Прямая речь журналиста: "Думаете ли вы над тем, что применить санкции конкретно против него (Путина – ред.), если он решит все же начать вторжение?"

Прямая речь Байдена: "Да, я буду рассматривать (такую ​​возможность – ред.)"

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Детали: Байден объяснил, что он готов разместить 8500 американских солдат в восточных странах-членах НАТО в случае повышения военного напряжения, в том числе на белорусско-польской границе. По словам Псаки, такое решение будет принято совместно с партнерами по альянсу.

По его мнению, это должно сигнализировать Путину, что США неизменно верны принципу, что нападение на одну страну-члена НАТО означает нападение на весь альянс.

Кроме того, Байден сказал, что такое вторжение будет величайшей военной операцией в Европе со времен окончания Второй мировой войны, и это изменит весь мир.

В то же время, по словам пресс-секретаря Псаки, в Белом доме не имеют "ни намерений, ни интереса, ни желания" размещать американских военнослужащих на территории Украины.

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