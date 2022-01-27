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У МЗС Росії "завжди готові" до евакуації росіян з України, але поки не планують

Четвер, 27 січня 2022, 16:32
У МЗС Росії завжди готові до евакуації росіян з України, але поки не планують
Будівля російського МЗС у Москві. фото: getty images

У Міністерстві закордонних справ Росії заявили, що наразі в них немає планів евакуації росіян з України, але "завжди готові" в разі загострення ситуації. 

Джерело: трансляція брифінгу заступника департаменту інформації та друку МЗС Алексєя Зайцева

Пряма мова Зайцева: "Наскільки це можливо, завжди готові (до евакуації – ред.). Якихось спецпланів немає, але на постійній основі така робота ведеться для того, щоб убезпечити, наскільки це можливо, російських громадян і співробітників закордонних установ".

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Деталі: Зайцев пояснив, що в міністерстві є департамент, який розробляє заходи евакуації громадян Росії в разі надзвичайних ситуацій, а також є штаб при посольстві.

Крім того, він додав, що в Росії нібито "не планують" воювати проти України і не уявляють "війну між нашими народами".

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ
  • 18 січня січня американське авторитетне видання New York Times зі своїх джерело повідомило, що Росія планує евакуювати своїх дипломатів та їхні родини з Києва та Львова. Водночас, консульства РФ є також у Харкові та Одесі, але журналісти не згадали про них у статті. У Кремлі та українському МЗС ці твердження заперечили.
  • 26 січня посольство США в Україні оприлюднило повідомлення, в якому наполегливо закликає американців розглянути можливість виїзду з території України через "непередбачувану ситуацію" з можливим наступом Росії.
  • Перед цим, 24 січня Держдеп зобов’язав членам сімей американських дипломатів повернутися додому з України, а також дозволив повернення до Штатів додаткового персоналу в посольстві в Києві.
  • Велика Британія, Канада й Австралія дозволили повернутися додому частині своїх співробітників у посольствах в Україні. У Міністерстві закордонних справ України назвали таке рішення цих чотирьох країн "передчасним".
  • На свій день народження президент Володимир Зеленський записав відео, в якому попросив українців не панікувати та назвав рішення західних посольств "тонкощами складної дипломатичної гри".

Денис Карловський, УП
Теми: РосіяСШАвійнаМЗСокупація
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