У МЗС Росії "завжди готові" до евакуації росіян з України, але поки не планують

У Міністерстві закордонних справ Росії заявили, що наразі в них немає планів евакуації росіян з України, але "завжди готові" в разі загострення ситуації.

Джерело: трансляція брифінгу заступника департаменту інформації та друку МЗС Алексєя Зайцева

Пряма мова Зайцева: "Наскільки це можливо, завжди готові (до евакуації – ред.). Якихось спецпланів немає, але на постійній основі така робота ведеться для того, щоб убезпечити, наскільки це можливо, російських громадян і співробітників закордонних установ".

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Деталі: Зайцев пояснив, що в міністерстві є департамент, який розробляє заходи евакуації громадян Росії в разі надзвичайних ситуацій, а також є штаб при посольстві.

Крім того, він додав, що в Росії нібито "не планують" воювати проти України і не уявляють "війну між нашими народами".

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