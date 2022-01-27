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В МИД России "всегда готовы" к эвакуации россиян из Украины, но пока не планируют

Четверг, 27 января 2022, 17:32

В Министерстве иностранных дел России заявили, что пока у них нет планов эвакуации россиян из Украины, но они "всегда готовы" в случае обострения ситуации.

Источник: трансляция брифинга заместителя департамента информации и печати МИД Алексея Зайцева

Прямой язык Зайцева: "Насколько это возможно, мы всегда готовы (к эвакуации – ред.). Как таковых – спецпланов нет, но на постоянной основе такая работа ведется для того, чтобы обезопасить, насколько это возможно, российских граждан и сотрудников загранучреждений".

Детали: Зайцев объяснил, что в министерстве есть департамент, разрабатывающий меры эвакуации граждан России в случае чрезвычайных ситуаций, а также штаб при посольстве в каждой стране.

Кроме того, он добавил, что в России, якобы, "не планируют" воевать против Украины и не представляют войну "между нашими народами".

Предыстория: 

  • 18 января американское авторитетное издание New York Times из своих источников сообщило, что Россия планирует эвакуировать своих дипломатов и их семьи из Киева и Львова. В то же время, консульства РФ есть также в Харькове и Одессе, но журналисты не упомянули о них в статье. В Кремле и украинском МИДе эти утверждения отрицали.
  • 26 января посольство США в Украине обнародовало сообщение, в котором "упорно призывает" американцев рассмотреть возможность выезда с территории Украины из-за "непредсказуемой ситуации" с возможным наступлением России.
  • Перед этим, 24 января Госдеп обязал членов семей американских дипломатов вернуться домой из Украины, а также разрешил возвращение в Штаты дополнительного персонала в посольстве в Киеве.
  • Великобритания, Канада и Австралия разрешили вернуться домой части своих сотрудников в посольствах в Украине. В Министерстве иностранных дел Украины назвали такое решение этих четырех стран "преждевременным".
  • На свой день рождения президент Владимир Зеленский записал видео, в котором попросил украинцев не паниковать и назвал решения западных посольств "тонкостями сложной дипломатической игры".

Денис Карловский, УП
Темы: РосcияСШАвойнаМИДоккупация


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