В МИД России "всегда готовы" к эвакуации россиян из Украины, но пока не планируют

В Министерстве иностранных дел России заявили, что пока у них нет планов эвакуации россиян из Украины, но они "всегда готовы" в случае обострения ситуации.

Источник: трансляция брифинга заместителя департамента информации и печати МИД Алексея Зайцева

Прямой язык Зайцева: "Насколько это возможно, мы всегда готовы (к эвакуации – ред.). Как таковых – спецпланов нет, но на постоянной основе такая работа ведется для того, чтобы обезопасить, насколько это возможно, российских граждан и сотрудников загранучреждений".

Детали: Зайцев объяснил, что в министерстве есть департамент, разрабатывающий меры эвакуации граждан России в случае чрезвычайных ситуаций, а также штаб при посольстве в каждой стране.

Кроме того, он добавил, что в России, якобы, "не планируют" воевать против Украины и не представляют войну "между нашими народами".

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