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Россия накапливает запасы крови в войсках на украинских границ – Reuters

Пятница, 28 января 2022, 23:47
Дислокация российской военной технике на одном из полигонов вблизи украинской границы. фото: maxar technologies

Россия накапливает запасы крови и медицинские материалы в войсках, расквартированных вдоль украинских границ.

Источник: Reuters со ссылкой на троих неназванных американских чиновников

Детали: Три анонимных источника Reuters утверждают, что накопление запасов крови в госпиталях войск, расквартированных вблизи украинских границ, является важным свидетельством в пользу возможного вторжения России в Украину. Эти запасы, очевидно, медики будут использовать для лечения раненых.

В Пентагоне ранее сообщали, что Россия накапливает медицинские материалы в войсках, размещенных вдоль украинских границ, но утверждение о накоплении запасов крови является новостью.

По мнению американского эксперта генерал-лейтенанта в отставке Бена Ходжеса, это не окончательное доказательство в пользу неизбежности российского вторжения, но осуществить полномасштабное вторжение российскому командованию было бы невозможно без наличия запасов крови в госпиталях.

По словам двух упомянутых источников Reuters, американская разведка зафиксировала транспортировку запасов крови по России в последние несколько недель.

Министерство обороны РФ не ответило на письменный запрос международных журналистов по поводу этой информации.

Так же, ни пресс-секретарь Белого дома, ни представители Пентагона не смогли подтвердить или опровергнуть утверждение анонимных чиновников.

Предыстория: 

  • Американские журналисты из своих источников в разведке США сообщили, что Россия подвезла медицинские батальоны к границам Украины. По сути, по их мнению, Россия "завершила последние приготовления к вторжению в Украину".
  • Министр обороны Алексей Резников в ходе часа вопросов правительству в парламенте 28 января заявил, что в настоящее время численность российской армии на границах достигает 130 тысяч, вместе с авиационной и морской компонентами.
  • Кроме того, 28 января президент Владимир Зеленский провел встречу с иностранными послами и призвал их не покидать Украину.
  • Накануне вечером 27 января у Зеленского состоялся долгий телефонный разговор с Байденом. по данным анонимного источника журналиста американского телеканала CNN, Байден якобы предупредил Зеленского, что вторжение России сейчас неизбежно, как только замерзнет почва, и тяжелая военная техника сможет двинуться через границы.
  • 28 января в Украину прибыла финальная часть вооруженной помощи из США – на борту 81 тонна оружия. 25 января самолетом привезли в Украину дежурную часть вооруженной помощи США, в том числе около 300 противотанковых комплексов Javelin. В ночь на 22 января в Киев прибыла первая часть военной помощи от Соединенных Штатов, в том числе около 90,7 тонн летального оружия и боеприпасов, а 23 января – вторая часть, "более 80 тонн оружия". Великобритания решила предоставить Украине несколько тысяч новых противотанковых гранатометов NLAW.

Украинская правда
Темы: СШАвойнаРосcияармия


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