Россия накапливает запасы крови в войсках на украинских границ – Reuters

Дислокация российской военной технике на одном из полигонов вблизи украинской границы. фото: maxar technologies

Россия накапливает запасы крови и медицинские материалы в войсках, расквартированных вдоль украинских границ.

Источник: Reuters со ссылкой на троих неназванных американских чиновников

Детали: Три анонимных источника Reuters утверждают, что накопление запасов крови в госпиталях войск, расквартированных вблизи украинских границ, является важным свидетельством в пользу возможного вторжения России в Украину. Эти запасы, очевидно, медики будут использовать для лечения раненых.

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В Пентагоне ранее сообщали, что Россия накапливает медицинские материалы в войсках, размещенных вдоль украинских границ, но утверждение о накоплении запасов крови является новостью.

По мнению американского эксперта генерал-лейтенанта в отставке Бена Ходжеса, это не окончательное доказательство в пользу неизбежности российского вторжения, но осуществить полномасштабное вторжение российскому командованию было бы невозможно без наличия запасов крови в госпиталях.

По словам двух упомянутых источников Reuters, американская разведка зафиксировала транспортировку запасов крови по России в последние несколько недель.

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Министерство обороны РФ не ответило на письменный запрос международных журналистов по поводу этой информации.

Так же, ни пресс-секретарь Белого дома, ни представители Пентагона не смогли подтвердить или опровергнуть утверждение анонимных чиновников.

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