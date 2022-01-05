У Києві після довгих вихідних різко зросло число хворих на Covid
У Києві 4 січня виявили 1 344 хворих на коронавірус, тоді як днем раніше було зареєстровано лише 364 випадки.
Джерело: міський голова столиці Віталій Кличко
Деталі: За минулу добу померли 17 хворих, а днем раніше було 16 летальних випадків.
До лікарень столиці госпіталізували 86 хворих на коронавірус та 86 осіб з підозрою на Covid-19 та пневмоніями.
Одужали минулої доби 1 034 людини.
Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському (345), в Оболонському (241) та в Дарницькому (139) районах.
Захворіли минулої доби: 771 жінка віком та 520 чоловіків, 26 дівчаток і 27 хлопчиків.
Серед померлих 7 жінок (віком від 55 до 87 років) і 10 чоловіків (51-84 років).
Всього за період пандемії в Києві зафіксували 335 429 випадки інфікування коронавірусом, 8 250 летальних випадків Covid-19, 316 024 одужання від коронавірусної хвороби.
Нагадаємо: Загалом в Україні 4 січня зафіксували 4 571 випадок інфікування коронавірусом і 273 смерті від Covid-19.