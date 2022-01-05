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У Києві після довгих вихідних різко зросло число хворих на Covid

Середа, 5 січня 2022, 12:25
Фото kyivcity.gov.ua

У Києві 4 січня виявили 1 344 хворих на коронавірус, тоді як днем раніше було зареєстровано лише 364 випадки.

Джерело: міський голова столиці Віталій Кличко 

Деталі: За минулу добу померли 17 хворих, а днем раніше було 16 летальних випадків.

До лікарень столиці госпіталізували 86 хворих на коронавірус та 86 осіб з підозрою на Covid-19 та пневмоніями.

Одужали минулої доби 1 034 людини. 

Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському (345), в Оболонському (241) та в Дарницькому (139) районах.

 

Захворіли минулої доби: 771 жінка віком та 520 чоловіків, 26 дівчаток і 27 хлопчиків.

Серед померлих 7 жінок (віком від 55 до 87 років) і 10 чоловіків (51-84 років).

Всього за період пандемії в Києві зафіксували 335 429 випадки інфікування коронавірусом, 8 250 летальних випадків Covid-19, 316 024 одужання від коронавірусної хвороби.

Нагадаємо: Загалом в Україні 4 січня зафіксували 4 571 випадок інфікування коронавірусом і 273 смерті від Covid-19.

Теми: КиївCovid-2019коронавірус


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