У Назарбаєва заперечили його від'їзд із Казахстану
Екс-президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв не залишав країну і перебуває у Нур-Султані, заявив його речник.
Джерело: прес-секретар Назарбаєва Айдос Укібай у Twitter
Елбасы находится в столице Казахстана городе Нур-Султане. Просим не распространять заведомо ложную и спекулятивную информацию. Елбасы проводит ряд консультативных встреч и находится на прямой связи с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.— Aidos Ukibay (@Aidos_Ukibay) January 8, 2022
Деталі: Укібай запевнив, що Назарбаєв перебуває у столиці Казахстану місті Нур-Султан, проводить низку консультативних зустрічей та перебуває на прямому зв'язку з президентом Казахстану Касим-Жомартом Токаєвим.
Прес-секретар попросив не поширювати свідомо неправдиву та спекулятивну інформацію.
Він додав, що у Назарбаєва "відбулося кілька телефонних розмов із главами дружніх Казахстану держав".
"Єлбаси закликає всіх згуртуватися навколо президента Казахстану для подолання поточних викликів та забезпечення цілісності нашої країни", - зазначив прес-секретар.
Що передувало: 7 січня місцеві ЗМІ повідомили, що колишній президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв та його дочки зі своїми сім'ями покинули Казахстан.
Передісторія:
- Протести в Казахстані почалися 2 січня. Майже у всіх великих містах Казахстану, включаючи столицю, місто Нур-Султан, сталися сутички між протестувальниками з одного боку та поліцією, спецназом та військовими – з іншого.
- 5 січня уряд Казахстану відправили у відставку. 5 січня у Казахстані тривали зіткнення, в Алмати люди захопили акимат (адміністрацію). Згодом стало відомо про захоплення аеропорту Алмати. Влада міста почала "антитерористичну операцію". Надзвичайний стан запровадили на всій території Казахстану.
- 5 січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв звернувся до країн учасниць Договору про колективну безпеку (ОДКБ) із проханням ввести війська для боротьби з "терористами". Прем'єр Вірменії Нікол Пашинян заявив про ухвалене рішення направити Колективні миротворчі сили ОДКБ до Казахстану з метою стабілізації та нормалізації обстановки. Росія направила свої війська для придушення протестів у Казахстані. Також військових російськими літаками відправила Білорусь. Пізніше такі ж рішення прийняли Киргизстан і Таджикистан.
- Влада Казахстану після прибуття російських військових заявила, що станом на 7 січня майже придушила протести і відновила "порядок". Токаєв наказав армії стріляти на ураження по мітингувальникам.
- В ході протестів у країні було вбито і поранено десятки людей.
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