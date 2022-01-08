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У Назарбаєва заперечили його від'їзд із Казахстану

Субота, 8 січня 2022, 10:14
фото: офіційний сайт Назарбаєва

Екс-президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв не залишав країну і перебуває у Нур-Султані, заявив його речник.

Джерело: прес-секретар Назарбаєва Айдос Укібай у Twitter

Деталі: Укібай запевнив, що Назарбаєв перебуває у столиці Казахстану місті Нур-Султан, проводить низку консультативних зустрічей та перебуває на прямому зв'язку з президентом Казахстану Касим-Жомартом Токаєвим.

Прес-секретар попросив не поширювати свідомо неправдиву та спекулятивну інформацію.

Він додав, що у Назарбаєва "відбулося кілька телефонних розмов із главами дружніх Казахстану держав".

"Єлбаси закликає всіх згуртуватися навколо президента Казахстану для подолання поточних викликів та забезпечення цілісності нашої країни", - зазначив прес-секретар.

Що передувало: 7 січня місцеві ЗМІ повідомили, що колишній президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв та його дочки зі своїми сім'ями покинули Казахстан.

Передісторія:

  • Протести в Казахстані почалися 2 січня. Майже у всіх великих містах Казахстану, включаючи столицю, місто Нур-Султан, сталися сутички між протестувальниками з одного боку та поліцією, спецназом та військовими – з іншого.
  • 5 січня уряд Казахстану відправили у відставку. 5 січня у Казахстані тривали зіткнення, в Алмати люди захопили акимат (адміністрацію). Згодом стало відомо про захоплення аеропорту Алмати. Влада міста почала "антитерористичну операцію". Надзвичайний стан запровадили на всій території Казахстану.
  • 5 січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв звернувся до країн учасниць Договору про колективну безпеку (ОДКБ) із проханням ввести війська для боротьби з "терористами". Прем'єр Вірменії Нікол Пашинян заявив про ухвалене рішення направити Колективні миротворчі сили ОДКБ до Казахстану з метою стабілізації та нормалізації обстановки. Росія направила свої війська для придушення протестів у Казахстані. Також військових російськими літаками відправила Білорусь. Пізніше такі ж рішення прийняли Киргизстан і Таджикистан
  • Влада Казахстану після прибуття російських військових заявила, що станом на 7 січня майже придушила протести і відновила "порядок". Токаєв наказав армії стріляти на ураження по мітингувальникам.
  • В ході протестів у країні було вбито і поранено десятки людей.

Знати більше: Революція чи російська окупація? Що відбувається у Казахстані та чого чекати

Українська правда


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