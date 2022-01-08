У Назарбаєва заперечили його від'їзд із Казахстану

Екс-президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв не залишав країну і перебуває у Нур-Султані, заявив його речник.

Джерело: прес-секретар Назарбаєва Айдос Укібай у Twitter

Елбасы находится в столице Казахстана городе Нур-Султане. Просим не распространять заведомо ложную и спекулятивную информацию. Елбасы проводит ряд консультативных встреч и находится на прямой связи с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Реклама: January 8, 2022

Деталі: Укібай запевнив, що Назарбаєв перебуває у столиці Казахстану місті Нур-Султан, проводить низку консультативних зустрічей та перебуває на прямому зв'язку з президентом Казахстану Касим-Жомартом Токаєвим.

Прес-секретар попросив не поширювати свідомо неправдиву та спекулятивну інформацію.

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Він додав, що у Назарбаєва "відбулося кілька телефонних розмов із главами дружніх Казахстану держав".

"Єлбаси закликає всіх згуртуватися навколо президента Казахстану для подолання поточних викликів та забезпечення цілісності нашої країни", - зазначив прес-секретар.

Що передувало: 7 січня місцеві ЗМІ повідомили, що колишній президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв та його дочки зі своїми сім'ями покинули Казахстан.

Передісторія:

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