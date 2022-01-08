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У Казахстані заявили про загибель та поранення дітей в Алмати

Субота, 8 січня 2022, 11:20
Anadolu Agency via Getty Images

5 січня в Алмати від вогнепального поранення загинула дитина, також 7 січня до однієї з дитячих лікарень Алмати з важкими вогнепальними пораненнями було доставлено підлітка.

Джерело: Tengrinews.kz з посиланням на уповноважену з прав дитини Казахстану Аружан Саїн, Jerusalem Post із посиланням на МЗС Ізраїлю

Деталі: За її інформацією, 11-річний казахстанець загинув від пострілу 5 січня в Алмати, коли його батьки прогулювалися зі своїми дітьми.

"7 січня до однієї з дитячих лікарень Алмати з тяжкими вогнепальними пораненнями було доставлено 15-річного підлітка, лікарі борються за його життя. В одній із дорослих лікарень перебуває його батько", - йдеться у повідомленні.

За інформацією уповноваженої, підліток їхав з батьком на машині, коли їхній автомобіль розстріляли "бойовики", як влада Казахстану називає протестувальників.

Крім того, повідомляється, що президент країни Касим-Жомарт Токаєв вирішив оголосити 10 січня днем ​​загальнонаціональної жалоби "у зв'язку з людськими жертвами внаслідок терористичних актів".

Водночас Міністерство закордонних справ Ізраїлю повідомило, що 22-річного ізраїльтянина на ім'я Левана Когеашвілі було вбито в Алмати у п'ятницю під час насильницької акції протесту.

МЗС перебуває в контакті з його батьками в Казахстані та сім'єю в Ізраїлі та надає допомогу у передачі його тіла до Ізраїлю для поховання, повідомили у міністерстві.

Що передувало: 8 січня Міністерство внутрішніх справ Казахстану повідомило, що за час протестів до органів поліції доставлено майже 4,5 тисячі осіб, серед них іноземні громадяни. Водночас МВС не навело свіжих даних про вбитих і поранених протестувальників. Станом на 7 січня офіційно повідомлялося про 26 убитих і 26 поранених. 

Передісторія:

  • Протести в Казахстані почалися 2 січня. Майже у всіх великих містах Казахстану, включаючи столицю, місто Нур-Султан, сталися сутички між протестувальниками з одного боку та поліцією, спецназом та військовими – з іншого.
  • 5 січня уряд Казахстану відправили у відставку. 5 січня у Казахстані тривали зіткнення, в Алмати люди захопили акимат (адміністрацію). Згодом стало відомо про захоплення аеропорту Алмати. Влада міста почала "антитерористичну операцію". Надзвичайний стан запровадили на всій території Казахстану.
  • 5 січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв звернувся до країн учасниць Договору про колективну безпеку (ОДКБ) із проханням ввести війська для боротьби з "терористами". Прем'єр Вірменії Нікол Пашинян заявив про ухвалене рішення направити Колективні миротворчі сили ОДКБ до Казахстану з метою стабілізації та нормалізації обстановки. Росія направила свої війська для придушення протестів у Казахстані. Також військових російськими літаками відправила Білорусь. Пізніше такі ж рішення прийняли Киргизстан і Таджикистан
  • Влада Казахстану після прибуття російських військових заявила, що станом на 7 січня майже придушила протести і відновила "порядок". Токаєв наказав армії стріляти на ураження по мітингувальникам.
  • В ході протестів у країні було вбито і поранено десятки людей.

Знати більше: Революція чи російська окупація? Що відбувається у Казахстані та чого чекати

Теми: Казахстан


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