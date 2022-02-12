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Головні новини п’ятниці та ночі: ймовірний напад Росії, санкції РНБО

Субота, 12 лютого 2022, 07:00
Головні новини п’ятниці та ночі: ймовірний напад Росії, санкції РНБО
ВІЙСЬКА ЗАХІДНОГО ВІЙСЬКОВОГО ОКРУГУ РФ, ФОТО РОСІЙСЬКОГО МІНІСТЕРСТВА ОБОРОНИ

ЦРУ назвало імовірну дату нападу Росії на Україну; РНБО запровадила санкції проти телеканалу "НАШ" – актуальні новини 11 лютого і ночі.

Про ймовірний напад Росії

Американські журналісти зі своїх джерел в розвідці дізналися, що влада США навмисно створює гнітючий й "апокаліптичний" образ у медіа та офіційних заявах довкола російського вторгнення до України, щоби віднадити Росію від її намірів.

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Видання The Guardian повідомляє, що президент США Джо Байден нібито повідомив лідерам НАТО та ЄС у телефонній розмові, що президент Росії Володимир Путін прийняв рішення розпочати вторгнення в Україну протягом найближчих кількох днів. Атака може початися з повітряних ударів.

Спецслужби США оприлюднили термінове попередження союзникам по НАТО про напад Росії на Україну, який, імовірно, може статися у найближчу середу.

Про санкції РНБО

ВІДЕО ДНЯ

Рада національної безпеки та оборони запровадила санкції стосовно телеканалу "НАШ", який належить екснардепу Євгенію Мураєву.

Президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України санкції стосовно телеканалу "НАШ".

Про інші важливі новини

Посольства Великої Британії, Латвії, Данії, Ізраїлю, Естонії, Норвегії, Японії та Південної Кореї офіційно оприлюднили інструкції для своїх громадян "чим скоріше" виїхати за межі України.

Внаслідок наїзду авто з кортежу бізнесмена Олександра Ярославського поблизу Чугуєва загинув житель Чугуївського району Харківщини.

Україна активувала механізм зниження ризиків ОБСЄ і звернулася до Росії у зв’язку з її військовою діяльністю поруч з кордонами України та в окупованому Криму.

США і Європа завершують роботу над розширеним пакетом санкцій проти Росії в разі її вторгнення в Україну. Він націлений на великі російські банки, але не передбачає заборону доступу РФ до фінансової системи SWIFT.

Спостерігачі ОБСЄ на Донбасі зафіксували військову техніку, розміщену окупантами з порушенням ліній відведення або поза виділеними місцями зберігання озброєння.

Українська правда
Теми: РосіяСШАРНБОсанкції
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