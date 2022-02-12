Головні новини п’ятниці та ночі: ймовірний напад Росії, санкції РНБО

ЦРУ назвало імовірну дату нападу Росії на Україну; РНБО запровадила санкції проти телеканалу "НАШ" – актуальні новини 11 лютого і ночі.

Про ймовірний напад Росії

Американські журналісти зі своїх джерел в розвідці дізналися, що влада США навмисно створює гнітючий й "апокаліптичний" образ у медіа та офіційних заявах довкола російського вторгнення до України, щоби віднадити Росію від її намірів.

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Видання The Guardian повідомляє, що президент США Джо Байден нібито повідомив лідерам НАТО та ЄС у телефонній розмові, що президент Росії Володимир Путін прийняв рішення розпочати вторгнення в Україну протягом найближчих кількох днів. Атака може початися з повітряних ударів.

Спецслужби США оприлюднили термінове попередження союзникам по НАТО про напад Росії на Україну, який, імовірно, може статися у найближчу середу.

Про санкції РНБО

ВІДЕО ДНЯ

Рада національної безпеки та оборони запровадила санкції стосовно телеканалу "НАШ", який належить екснардепу Євгенію Мураєву.

Президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України санкції стосовно телеканалу "НАШ".

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